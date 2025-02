Produktion bietet das größte Potenzial für mehr Wirtschaftlichkeit / Effizientere Prozesse sind abteilungsübergreifend der wichtigste Stellhebel für eine Ergebnisverbesserung

Köngen (ots) - Gut jedes zweite Industrieunternehmen sieht in seiner Fertigung

noch viel Potenzial für eine Verbesserung der finanziellen Performance. Laut der

aktuellen Industrie-Studie "Zukunft gestalten" rangieren gleich dahinter der

Vertrieb, die Beschaffung sowie Forschung & Entwicklung als wirksame

Performance-Treiber. Für die Studie hat die Unternehmensberatung Staufen mehr

als 300 Unternehmen in der DACH-Region befragt.



"Der internationale Wettbewerb, hohe Energiepreise, eine überbordende Bürokratie

sowie aktuell drohende Strafzölle zwingen die Unternehmen in der DACH-Region zu

deutlichen Effizienz- und Ergebnissteigerungen. Auch wenn die Verschwendungen in

der Produktion dabei häufig am offensichtlichsten sind, sollte das brachliegende

Optimierungspotenzial stets über den gesamten Wertstrom hinweg gehoben werden",

sagt Wilhelm Goschy, CEO der Staufen AG.







wie erwartet die größten Potenziale in der Produktion, Vertrieb (48 Prozent),

Beschaffung (39 Prozent) sowie Forschung & Entwicklung (37 Prozent) folgen aber

gleich dahinter. "Das zeigt: Die Verbesserung der Performance ist eine Aufgabe,

die weit über den Shopfloor hinausgeht", so Industrie-Experte Goschy weiter.



Klassische Optimierung mit den digitalen Möglichkeiten kombinieren



Eine klare Vorstellung haben die Studienteilnehmer auch davon, wie sie ihre

Leistungsfähigkeit abteilungsübergreifend steigern können: 59 Prozent nennen

effizientere Prozesse als wichtigsten Lösungsansatz. Es folgen

Personalentwicklung (44 Prozent), optimierte Durchlaufzeiten (39 Prozent) und

verstärkte Digitalisierung (38 Prozent).



Staufen-CEO Goschy rät, die klassischen Stellhebel mit den digitalen

Möglichkeiten zu kombinieren: "Wenn sechs von zehn Unternehmen effizientere

Prozesse fordern, aber nur vier von zehn die Digitalisierung vorantreiben,

bleiben Potenziale ungenutzt. Klassische Prozessoptimierung ist unverzichtbar,

reicht aber nicht aus. Notwendig ist ein grundlegender Wandel unter Einbeziehung

digitaler Werkzeuge. Von KI-gestützten Echtzeitanalysen bis hin zu innovativem

Produktdesign - datengetriebene Lösungen eröffnen der Industrie hier ganz neue

Dimensionen."



Dies würde auch die Arbeitsproduktivität am heimischen Standort verbessern, die

nur von 22 Prozent der befragten Unternehmen als voll zufriedenstellend

eingeschätzt wird. "Um die Produktivität am heimischen Standort zu steigern,

haben die Unternehmen drei wesentliche Treiber identifiziert: die durchgängige

Optimierung von Prozessen, eine bessere und effizientere Kommunikation sowie die

Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Hier gilt es, schnell und konsequent Seite 2 ► Seite 1 von 2





