Neue Technologien sind Gamechanger im Shoring Geschäft / Mit Snippeting und KI-Übersetzung dem Kampf um Arbeitskräfte entgegenwirken (FOTO)

Bamberg (ots) - Der Arbeitskräftemangel in Deutschland zwingt nicht nur dieIndustrie, sondern auch viele Dienstleistungsunternehmen zum Nearshoring undOffshoring, also zum Verlagern unternehmerischer Funktionen ins Ausland. Die SPSGermany GmbH als Outsourcing-Anbieter von innovativen Dienstleistungen inGeschäftsprozessen und Datenmanagement kann mehr und mehr Kunden entlasten, daimmer komplexere Tätigkeiten beispielsweise nach Vietnam und Ungarn ausgelagertwerden können. Ermöglicht wird dies durch intelligente Lösungen für diedrängendsten Kundenprobleme: schnelle Skalierbarkeit des Personalangebots beihöchsten Ansprüchen an die Rechtssicherheit.Nach aktuellen Zahlen des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- undBerufsforschung (IAB) gab es zum Jahresende 2024 bundesweit 1,28 Millionenoffene Stellen. "Die Mehrheit dieser Stellen müsste eigentlich sofort besetztwerden, was aber unrealistisch ist, da der Konkurrenzkampf um geeigneteMitarbeiter zwischen den Unternehmen hart ist. Shoring ist in vielen Fällen dieeinzige Möglichkeit, den Personalmangel kurzfristig zu beheben", erklärt OliverWibbe, Geschäftsführer der SPS Germany GmbH. Gleichzeitig sieht er in derkonsequenten Digitalisierung und dem Einsatz innovativer Technologien einenentscheidenden Hebel, um Outsourcing-Prozesse weiterzuentwickeln und Unternehmenlangfristig zukunftsfähig zu machen.Technologien wie Snippeting schaffen neue Möglichkeiten für ShoringSein Unternehmen führte zuletzt erfolgreich technologiebasierte Verfahren imindustriellen Umfeld für seine Kunden ein. Damit räumt SPS gleich mehrereStolpersteine für Kunden aus dem Weg, die Servicekapazitäten im Ausland aufbauenmöchten bzw. müssen. So ist Shoring - vor allem Offshoring mit Fachkräften z. B.in Vietnam - mit enormen Anforderungen an die Rechtskonformität der Prozesseverbunden, etwa im Bereich Datenschutz. Besonders sensible Kundendaten dürfenden Geltungsbereich der DSGVO nicht verlassen. Hier sind Expertise undinnovative technische Lösungen gefragt. Und Stolperstein Nummer zwei: Dort, wogenügend Fachkräfte zur Verfügung stehen, wird nicht Deutsch gesprochen. Alsomüssen Verfahren entwickelt werden, die es ermöglichen, die Anliegen der Kundenhiesiger Unternehmen im Ausland zu deren Zufriedenheit zu erledigen.Das erste Problem löst SPS durch den Einsatz von Snippeting, beispielsweise beider automatisierten Bearbeitung von Formularen. Dabei werden hochsensible Datenund weniger sensible Daten voneinander getrennt und auf unterschiedlichen Wegenweiterverarbeitet. Auch eine Kombination von Nearshoring und Offshoring istmöglich. So können in der EU die Klassifizierung und Zuordnung der Daten, die