Zaptec launcht neue Heimladestation mit MID-Zertifizierung - "Zaptec Go 2" (FOTO)

München (ots) - Zaptec (https://www.zaptec.com/de) , einer der führenden

europäischen Hersteller von Ladelösungen für Elektroautos, bietet seine neue

Heimladestation Zaptec Go 2 ab sofort in Deutschland und Österreich an.



Zaptec Go 2 (https://www.zaptec.com/de/ladeloesungen/zaptec-go-2) knüpft beim

Qualitäts- und Sicherheitsstandard nahtlos an das preisgekrönte Vorgängermodell

Zaptec Go an. Darüber hinaus bietet die Produktinnovation zukunftsweisende

Funktionen. Dank integriertem MID-zertifizierten Stromzähler können Nutzer ihren

Energieverbrauch genau überwachen und abrechnen. Die automatische

Phasenumschaltung zwischen 1- und 3-phasigem Laden ermöglicht das Laden mit

selbst erzeugtem Solarstrom. Zudem unterstützt Zaptec Go 2 zukünftig die

Vehicle-to-Grid-Technologie: Hierbei wird Energie aus dem Elektroauto in das

Stromnetz eingespeist.









Eines der wichtigsten Merkmale der Zaptec Go 2 ist ihr integriertes Display, das

den Energieverbrauch transparent und exakt anzeigt. Gemäß der EU-Richtlinie

"Measuring Instruments Directive" (MID) gewährleistet die Ladestation eine

präzise, bidirektionale Energiemessung. Alle Vorteile der MID-Zertifizierung im

Überblick:



- Genaue Abrechnung : Insbesondere bei semi-öffentlichen Ladestationen und

Wohngebäuden, in denen sich mehrere Nutzer denselben Ladepunkt teilen, ist

eine exakte Messung des Ladestroms erforderlich. Die MID-konforme Zaptec Go 2

gewährleistet eine genaue Überwachung des kWh-Verbrauchs und vereinfacht

beispielsweise die Abrechnung für das Laden von Dienstfahrzeugen zuhause.

- Gesetzeskonformität und Wachstumspotenzial : In vielen europäischen Ländern,

darunter Deutschland, die Schweiz und die Benelux-Länder, sind

MID-zertifizierte Geräte für öffentliche und semi-öffentliche Ladestationen

schon heute vorgeschrieben. Zaptec Go 2 stellt damit eine zukunftssichere und

wettbewerbsfähige Lösung auf dem wachsenden europäischen Markt für

EV-Infrastruktur dar.

- Konsumentenvertrauen : Die Erfüllung der EU-Richtlinie MID garantiert den

Nutzern Messgenauigkeit und eine korrekte Abrechnung ihres Energieverbrauchs.

Damit wächst auch das Vertrauen der Verbraucher in die Marke Zaptec.



Bereit für die Zukunft: Solarintegration und Vehicle-to-Grid



Mit der Ladelösung Zaptec Go 2 sind E-Autofahrer zukunftssicher aufgestellt.

Automatische Updates sorgen dafür, dass die Hardware der neuesten Generation

schnellstmöglich alle verfügbaren Funktionen und Softwareoptimierungen erhält. Seite 2 ► Seite 1 von 2



