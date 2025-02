Deutscher Service-Preis 2025 / Top Service wird belohnt - 15. Auflage des renommierten Awards - Preisträger in 71 Kategorien

Berlin (ots) - Heute Abend wird in Berlin der Deutsche Service-Preis 2025

verliehen. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender

ntv zeichnen dabei Unternehmen aus, die mit vorbildhaftem Service überzeugen.

Die Jahresauswertung macht dabei deutlich, wie groß die Unterschiede hierzulande

sind - sie reichen von sehr guter bis hin zu mangelhafter Kundenorientierung (

Sendehinweis: ntv service, Donnerstag, 20.02.2025, 18:35 Uhr ).



Der renommierte Award beruht auf einer umfassenden Analyse von Studien,

Kundenbefragungen und Social-Media-Daten und würdigt sowohl etablierte

Unternehmen als auch aufstrebende Start-ups. Zu den aktuellen Preisträgern

zählen auch Unternehmen, die ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen können,

beispielsweise die EthikBank, die Möbelhauskette Höffner, der Versicherer

CosmosDirekt, der Elektronikkonzern Samsung, das Vergleichsportal Check24 oder

das Start-up Meet your master.





Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität:"Von einer Servicewüste Deutschland kann pauschal keine Rede sein. Vor allem mitder Beratung vor Ort können sich branchenübergreifend viele Unternehmenprofilieren. Aber auch in der Gesamtheit verbesserte sich der Service gegenüberdem Vorjahr und erreicht nun im Schnitt ein gutes Niveau."Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der DeutscheService-Preis ist ein bedeutendes Zeichen der Anerkennung für Unternehmen, diesich besonders um die Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden bemühen. Erwürdigt herausragende Leistungen und soll auch andere Anbieter ermutigen, dieeigene Servicequalität kontinuierlich zu verbessern."In zahlreichen Studien, Kundenbefragungen und über ein Social-Media-Monitoringmit Brandwatch Analytics wurden 2.160 Unternehmen untersucht. Die Basis desAwards bildeten 6.046 verdeckte Testkontakte, 172.043 Kundenstimmen sowie 25.788Social-Media-Beiträge. Im Zentrum der Untersuchung standen dabei dieVor-Ort-Beratung, der Online-Service, der Service am Telefon und per E-Mailsowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter. Ausgezeichnet werden die jeweilsbesten Unternehmen in 71 Kategorien, unter anderem in den Bereichen Mobilität,Gesundheit, Energie, Haus & Wohnung, Bildung, Sport & Freizeit sowieVersicherung.PREISTRÄGER "DEUTSCHER SERVICEPREIS 2025"(Kategorien und Preisträger in alphabetischer Reihenfolge)Apotheken & SanitätshäuserKundenurteil: Careshop; Linda Apotheken; ZimmermannArbeitsausstattungKundenurteil: Berufskleidung24.de; Reidl.de; Schäfer Shop