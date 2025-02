OKX, gehört zu den ersten global lizenzierten MiCA-Börsen, die Krypto-Dienste in 28 EWR-Ländern anbieten

Valletta, Malta (ots/PRNewswire) -



- OKX bietet über 400 Millionen Europäer:innen jetzt regulierte, lokalisierte

Krypto-Dienste und lokale Zahlungsmethoden.



OKX (https://okx.com/) , ein weltweit führendes Unternehmen für

Blockchain-Technologie, gab heute bekannt, dass es nun zu den ersten globalen

Markets-in-Crypto-Assets(MiCA)-lizensierten Krypto-Börsen gehört, die die

Genehmigung erhalten haben, ihre Dienstleistungen auf ganz Europa auszuweiten.





Über seinen Hub im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit Sitz in Malta bietetOKX über 400 Millionen Europäer:innen in 28 EWR-Mitgliedstaaten vollständigregulierte, lokalisierte Kryptoprodukte und -dienste:- Österreich - Deutschland - Malta- Belgien - Griechenland - Niederlande- Bulgarien - Ungarn - Polen- Kroatien - Irland - Portugal- Zypern - Italien - Rumänien- Tschechische Republik - Lettland - Slowakei- Dänemark - Liechtenstein - Slowenien- Estland - Litauen - Spanien- Finnland - Luxemburg - Schweden- FrankreichKund:innen in der Region haben nun Zugang zur unvergleichbaren, sicheren undtransparenten Infrastruktur von OKX. Diese umfasst OTC-, Spot- und Bot-Tradingfür mehr als 270 Kryptowährungstoken, über 300 Handelspaare und mehr als 60Euro-basierte Handelspaare. Europäische Kund:innen können durch die Integrationmit lokalen und regionalen Zahlungsanbietern wie SEPA, iDEAL und Bancontactsowie anderen weit verbreiteten lokalen Zahlungsoptionen auch einfach undkostenlos Euro ein- und auszahlen.Darüber hinaus verspricht das Unternehmen ein nahtloses Benutzererlebnis durchfolgende Angebote:- App und Web-Plattformen in den Landessprachen- Optionen zur Anzeige der Landeswährungen- Kunden-Support in den Landessprachen- Eine Vielzahl beliebter lokaler Zahlungsmethoden- Auf regionale Vorlieben zugeschnittene Produkte- Eine benutzerfreundliche Oberfläche für Einsteiger:innen- Eine voll ausgestattete Produktschnittstelle für fortgeschritteneBenutzer:innenDie Passporting-Regelung ermöglicht es Unternehmen, die in einem EU-LandMiCA-registriert und lizenziert sind, ihre Dienstleistungen in anderenEU-Ländern unter einem einheitlichen Rechtsrahmen anzubieten. Die Genehmigungfolgt dem Erhalt der MiCA-Lizenz durch OKX am 27. Januar 2025.OKX Europe CEO, Erald Ghoos sagte: "Der Erhalt der MiCA-Lizenz und die Erlangungder Passporting-Rechte unterstreichen unser unermüdliches Engagement, sichere,transparente und lokalisierte Krypto-Dienste im gesamten EWR bereitzustellen.Durch die Unterstützung der Landessprachen, Landeswährungen und lokalenZahlungsmethoden gestalten wir den Kryptohandel zugänglicher denn je. OKX ist