Nach heftigem Crash: Halbleiter-Aktie vor Comeback!

KI- und Halbleiter-Boom – und trotzdem crashte die Aktie!

Trotzdem rangierten die Anteile zuletzt gegen den Branchentrend auf einem Mehrjahrestief. Hierfür gibt es eine Reihe von Gründen. Dazu gehört unter anderem, dass Samsung gleichzeitig auch einer der weltweit größten Hersteller von Unterhaltungselektronik ist. Hier aber ist die Geschäftsentwicklung aufgrund der globalen Konsumzurückhaltung schwach.

Und auch im Halbleitersegment hat sich der Konzern Schwächen erlaubt: Der Technologierückstand in der Fertigung besonders leistungsfähiger Halbleiter ist gegenüber Taiwan Semiconductor weiter gewachsen. Gleichzeitig war im Speicherchip-Geschäft SK Hynix mit dem von Nvidia stark nachgefragten HBM3E-Speicher schneller am Markt und gräbt dem Mitbewerber so das Wasser ab.

Das hat in den vergangenen Monaten zu einem Crash der Aktie mit Verlusten in Höhe von fast 50 Prozent geführt. Auch der südkoreanische Leitindex KOSPI hatte unter den anhaltenden Kursverlusten des Schwergewichtes zu leiden und büßte gegenüber dem im vergangenen Sommer markierten Hoch zeitweise 21 Prozent an Wert ein. Doch inzwischen mehren sich die Anzeichen für eine nachhaltige Kurserholung der Samsung-Anteile.

Samsung Chartsignale

Kurzfristiger Mehrfachboden: Die Aktie hat nach längerer Talfahrt einen Boden gefunden. Dieser hat Abverkaufsversuche bereits mehrfach erfolgreich aufgehalten.

Die Aktie hat nach längerer Talfahrt einen Boden gefunden. Dieser hat Abverkaufsversuche bereits mehrfach erfolgreich aufgehalten. Abwärtstrendkanal verlassen: Den Abwärtstrend der vergangenen Monate hat Samsung hinter sich gelassen, die Aktie ist in einen Seitwärtstrend übergegangen.

Den Abwärtstrend der vergangenen Monate hat Samsung hinter sich gelassen, die Aktie ist in einen Seitwärtstrend übergegangen. Bullishe Divergenzen: Gegen den Trend der Aktie haben sich die technischen Indikatoren RSI und MACD verbessert. Das spricht für eine Trendwende.

Gegen den Trend der Aktie haben sich die technischen Indikatoren RSI und MACD verbessert. Das spricht für eine Trendwende. Wichtige Hürde voraus: Die 50-Tage-Linie hat Samsung bereits überwinden können, nun wartet ein wichtiger Horizontalwiderstand.

Steht Samsung jetzt vor einem Comeback?

Die Samsung-Aktie hatte nicht nur im vergangenen Jahr, sondern bereits zuvor zu kämpfen. Seit dem Jahreswechsel 2021/22 handeln die Anteile in einem Abwärtstrend. Zwar setzte nach dem Ende des Bärenmarktes im Herbs 2022 eine starke Erholung der Aktie ein, die aber ist rückblickend als korrektiv einzuschätzen, zumal der übergeordnete Abwärtstrend durch das vor einigen Wochen markierte Mehrjahrestief bestätigt wurde.

Von diesem hat sich Samsung inzwischen erholen können. Im Bereich von 52.500 Koreanischen Won (KRW) ist den Anteilen am Handelsplatz in Seoul eine Bodenbildung gelungen. Zwischenzeitliche Erholungsversuche scheiterten jedoch immer wieder an der Widerstandszone um 57.500 KRW beziehungsweise an der 50-Tage-Linie. So ist es nach dem Verlassen des Abwärtstrendkanals zu einem Seitwärtstrend gekommen.

Konstruktiver Seitwärtstrend

Der technischen Indikation hat das nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Selbst ohne größere Kursgewinne hat sich die Ausgangslage der Aktie in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Neben dem Verlassen des Abwärtstrendkanals sind hier vor allem die bullishen Divergenzen in der technischen Indikation zu nennen.

Gegen den Trend der Aktie ist es sowohl im Relative-Stärke-Index (RSI) als auch im Trendstärkeindikator MACD zu Aufwärtstrends gekommen. Insbesondere im RSI hatte zuvor eine markante Bodenbildung stattgefunden. Das bedeutet, dass das Mehrjahrestief bei etwa 50.000 KRW technisch nicht unterstützt und damit ein Fehlsignal war.

Inzwischen sind die bullishen Divergenzen in der Aktie so weit fortgeschritten, dass der RSI mit einem tagesaktuellen Stand von 63 Punkten technische Stärke anzeigt, während sich der MACD über die Nulllinie geschoben hat. Das bedeutet aus der Sicht der Chartanalyse einen Aufwärtstrend der Aktie.

Abwärtstrendkanal verlassen, bullishe Divergenzen

Dazu passt der kurzfristige Aufwärtstrendkanal der vergangenen zweieinhalb Wochen, der nach dem Überwinden der 50-Tage-Linie die Widerstandszone bei 57.500 KRW erreicht hat. Zwar sind die Käuferinnen und Käufer hier bereits mehrfach gescheitert, allerdings geht Samsung nun mit dem größten technischen Rückenwind seit vielen Monaten in diese Herausforderung.

Das macht ein Überwinden der Widerstandszone wahrscheinlich, sodass ein Ausbruch bevorstehen dürfte. Dieser findet in 60.000 KRW eine weitere Horizontale, die aber eine weitaus weniger große Hürde darstellen dürfte. Sollte sich Samsung daher nachhaltig, also mindestens per Tagesschlusskurs über 57.500 KRW hinwegsetzen, dürfte eine Rallye bis an die 200-Tage-Linie erfolgen. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von fast 20 Prozent.

Auch fundamental ist die Aktie ein Kauf

Geht es nach den Analysten der Wall Street könnte mittelfristig sogar noch mehr zu holen sein. Derzeit wird die Aktie von 35 Experten beobachtet. Dabei haben sich 29 zum Kaufen beziehungsweise Übergewichten ausgesprochen, nur 6 Analysten empfehlen das Halten der Aktie. Zum Verkauf hat sie derzeit niemand empfohlen.

Das Kursziel liegt im Mittel bei 73.168 KRW. Das bedeutet gegenüber dem Schlusskurs von Dienstagmorgen ein Aufwärtspotenzial von knapp 29 Prozent. Aus Sicht der Fundamentalanalyse ist das ein durchaus plausibles Ziel, denn gegenwärtig wird Samsung laut den Daten von MarketScreener mit dem 12,4-fachen seiner in diesem Jahr erwarteten Gewinne bewertet.

Das liegt deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre, in denen Samsung im Mittel mit dem 13,7-fachen seiner Gewinne bewertet war. Für einen dem Analystenziel entsprechenden Kurs wären die Südkoreaner mit dem 16-fachen ihrer in diesem Jahr geschätzten Gewinne bewertet. Das erscheint insbesondere im Verhältnis zu den hohen Bewertungsniveaus am US-Markt als ein fairer Wert. Nicht nur technisch, auch fundamental sind höhere Kurse daher gerechtfertigt.

Samsung auf einen Blick

ISIN: US7960508882

US7960508882 Börsenwert: 258,0 Mrd. US-Dollar

258,0 Mrd. US-Dollar Dividendenrendite: 2,53 Prozent

2,53 Prozent KGVe 2025: 12,4

12,4 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 73.168 KRW (+28,6 Prozent)

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Anlegerinnen und Anleger, die das gegenwärtig aussichtsreiche Setup kaufen wollen, können das mithilfe der Aktie tun. Hierfür ist zu beachten, dass es neben der Aktie auch einen sogenannten ADR, also einen Hinterlegungsschein, gibt. Wer stattdessen etwas mehr Risiko wagen möchte, kann das mithilfe des KO-Zertifikates SX0RB4 tun, das sich am Kurs des Hinterlegungsscheines orientiert.

Besonders praktisch: SX0RB4 verfügt über einen eingebauten Stopp-Loss, da sich Basispreis (820,34 US-Dollar) und Knock-out-Barriere (855,98 US-Dollar) voneinander unterscheiden. Sollte Samsung daher die KO-Barriere erreichen, verfällt das Zertifikat nicht wertlos, sondern gewährt Investoren einen Rückzahlungsbetrag von Euro (sofern die Barriere nicht per Kurslücke unterschritten wird). Das Auszahlungsprofil ist für einige beispielhafte Fälle das folgende:

Stand: Dienstag, 18. Februar, 17:00 Uhr (MEZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!