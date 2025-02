CTS Eventim steigert Umsatz und Gewinn kräftig - Aktie mit Rekord

Der Umsatz sei 2024 im Jahresvergleich um gut 19 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro geklettert, teilte der MDax -Konzern am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen in München mit. Dazu hätten beiden Geschäftsbereiche, der Ticketverkauf und das Live Entertainment, beigetragen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um knapp 22 Prozent auf 542 Millionen Euro zu. Mit beiden Kennziffern übertrafen die Münchner die Erwartungen der Branchenkenner.

Die Aktie zog am Vormittag um mehr als drei Prozent an und markierte ein Rekordhoch. Der Börsenwert stieg damit auf mehr als 10 Milliarden Euro. Zuletzt notierte der Anteilsschein noch mit rund 3,2 Prozent im Plus bei 103,60 Euro. Das Papier hat seit dem Jahreswechsel gut ein Viertel an Wert hinzugewonnen. Auf Fünf-Jahres-Sicht freuen sich Aktionäre über ein Plus von mehr als 75 Prozent. Hauptprofiteur des Kursanstiegs ist Unternehmensgründer und Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg. Er hält über die KPS Stiftung knapp 39 Prozent der Anteile.

Laut Analystin Lara Simpson von der US-Bank JPMorgan toppte der Tickethändler beim operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) die Erwartungen um 14 Prozent. Das Unternehmen baue so Vertrauen in die Anlagestory auf. Bernstein-Analystin Annick Maas gab jedoch zu bedenken, dass es im ersten Quartal 2025 gewisse saisonale Schwächen geben dürfte.

Im Ticketing-Geschäft legte der Umsatz im vergangenen Jahr auch dank jüngster Zukäufe um 22,7 Prozent auf knapp 880 Millionen Euro zu. So wurden unter anderem das in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten starke Unternehmen See Tickets seit dem dritten Quartal vollständig einbezogen. Auch Veranstaltungen bekannter Musiker steuerten zu mehr Umsatz bei. In dem Geschäftsbereich Live Entertainment wuchsen die Erlöse um 17,6 Prozent auf fast zwei Milliarden Euro.

CTS Eventim fertigt, vermittelt und verkauft Tickets etwa für Konzerte, Theater, Kunst und Sport. Das Unternehmen betreibt ein Onlinebuchungssystem, das Veranstaltern den Verkauf ihrer Tickets über eine Vielzahl von Vertriebskanälen ermöglicht. Darüber hinaus betreibt CTS Eventim einige Veranstaltungsstätten wie etwa die Kölner Lanxess Arena. Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen am 27. März veröffentlichen./mne/tav/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,05 % und einem Kurs von 105 auf Tradegate (18. Februar 2025, 11:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +4,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,96 %. Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 10,04 Mrd.. CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 112,00EUR was eine Bandbreite von -6,49 %/+6,87 % bedeutet.