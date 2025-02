IWH-Präsident Lohnangleichung Ost-West in zehn Jahren Der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Reint Gropp, zeigt sich optimistisch, dass sich die Löhne zwischen Ost und West in den nächsten zehn Jahren angleichen werden. "Ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren noch …