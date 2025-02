Wer bekommt den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Wenn Eltern sich trennen, müssen sie klären, bei wem

das Kind leben soll. Beim klassischen Residenzmodell lebt es überwiegend oder

vollständig im Haushalt eines Elternteils. Beim paritätischen Wechselmodell

teilen sich die Eltern die Betreuung und Erziehung möglichst hälftig. Aber wer

bekommt dann den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in Höhe von 4.260 Euro,

wenn beide Elternteile die Voraussetzungen dafür erfüllen? Darauf hat der

Bundesfinanzhof (BFH) eine Antwort gegeben. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte

Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erläutert die Details.



In Deutschland keine gesetzliche Regelung speziell für das Wechselmodell





Die Eltern haben sich getrennt, es gibt zwei verschiedene Wohnungen, und dennochverbringt das Kind mit jedem Elternteil gleich viel Zeit: Lebt ein Kind nacheiner Trennung der Eltern zu gleichen oder zumindest annähernd gleichen Teilenim Wechsel bei beiden Elternteilen, spricht man von einem paritätischenWechselmodell. Vor allem in skandinavischen Ländern ist dieses Modell weitverbreitet - und sogar gesetzlich verankert. Ebenso unter anderem in denNiederlanden, in Belgien, Frankreich, Italien und Spanien.In Deutschland existiert (noch) keine gesetzliche Regelung speziell für dasWechselmodell. Das heißt aber nicht, dass dieses Modell ausgeschlossen ist. ImRahmen der bestehenden Rechtslage ist es möglich und wird von zahlreichen Elternpraktiziert. Auch wenn es im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nochnicht so stark verbreitet ist: Im jüngsten Familienbericht wird der Anteilgetrennter Eltern mit Kindern im Wechselmodell auf 5 bis 10 Prozent beziffert,wie aus einer Pressemitteilung des Bundesfamilienministeriums hervorgeht.Kann jeder den halben Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bekommen?Folgendes Szenario: Ein Paar mit einem minderjährigen Kind trennt sich, fortanlebt jeder der beiden ohne neuen Partner oder neue Partnerin und ohne erwachseneMitbewohnerinnen oder Mitbewohner in einer eigenen Wohnung. Die Elternpraktizieren das Wechselmodell, das Kind lebt eine Woche bei der Mutter und eineWoche beim Vater, es besteht Anspruch auf Kindergeld oder den Kinderfreibetrag.Somit sind letztendlich beide Elternteile alleinerziehend. Und Alleinerziehendeprofitieren unter bestimmten Voraussetzungen von einem steuerlichenEntlastungsbetrag - und zwar aktuell in Höhe von 4.260 Euro.Paritätisches Wechselmodell, also alles halbe-halbe: Wird dann auch derEntlastungsbetrag für Alleinerziehende geteilt? Die Antwort lautet nein. Denn imSteuerrecht ist eine Teilung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende nichtvorgesehen. Erfüllen beide Elternteile die Voraussetzungen dafür, müssen sie