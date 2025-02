Grant Thornton in Deutschland erneut mit zweistelligem Wachstum

Düsseldorf (ots) -



- Gesamtumsatz 2023/2024 steigt auf 249 Millionen Euro

- Konstantes Wachstum in den vergangenen Jahren

- Weiterer Ausbau des Beratungsangebots rund um Digitalisierung und

Nachhaltigkeit



Grant Thornton in Deutschland setzt seinen stetigen Wachstumskurs fort und hat

das Geschäftsjahr 2023/24 zum 30. September 2024 mit einem Umsatzplus von rund

18 Prozent auf 249 Mio. Euro abgeschlossen. Den größten Teil am Gesamtumsatz

machten der Geschäftsbereich Tax mit einem Anteil von 116 Mio. Euro am

Gesamtumsatz (+20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) sowie der Geschäftsbereich

Audit & Assurance mit 77 Mio. Euro (+15 Prozent) aus. Der Geschäftsbereich

Advisory verzeichnete einen Anteil von 41 Mio. Euro (trotz Zuwächsen in allen

Service Lines, besonders in Deal Advisory und VEDAS, in Summe auf Gruppenebene

im Bereich Advisory kein Wachstum durch gegenläufigen Effekt aus der planmäßigen

Entkonsolidierung einer Joint Venture-Aktivität). Der Geschäftsbereich Legal

trägt mit 15 Mio. Euro (+88 Prozent) zum Gesamtumsatz 2023/24 bei. (Alle Zahlen

gerundet.) Die Zahl der Mitarbeitenden stieg um zehn Prozent auf rund 2.000

Mitarbeitende.





