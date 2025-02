Baidu übertrifft Erwartungen doch Werbekunden laufen weg!

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Baidu.Com Inc ADRs!

Baidu erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 34,12 Milliarden Yuan (4,69 Milliarden US-Dollar) und lag damit über den Analystenschätzungen von 33,32 Milliarden Yuan. Trotz eines Rückgangs im Online-Werbegeschäft um 7 Prozent auf 17,9 Milliarden Yuan, konnte das Unternehmen durch die wachsende Nachfrage nach seinen KI-Diensten punkten.

KI-Cloud als Wachstumsmotor

Baidus Cloud- und KI-Sparte verzeichnete ein starkes Wachstum von 26 Prozent im Jahresvergleich. Mit der steigenden Integration von KI-Diensten in bestehende Plattformen und der Monetarisierung von AI-gestützten Lösungen sichert sich das Unternehmen eine starke Position in Chinas aufstrebendem KI-Sektor.

"Unser Fokus liegt darauf, Baidu als führende KI-Plattform in China zu etablieren", erklärte CEO Robin Li. Der Erfolg von Ernie 4.0, Baidus Antwort auf OpenAIs GPT-4, sowie strategische Partnerschaften mit Unternehmen wie Apple und DeepSeek, tragen zur Wachstumsstrategie bei.

Aktienkurs unter Druck – Unsicherheit durch Xi-Meeting

Trotz der soliden Geschäftszahlen reagierten die Märkte zurückhaltend: Die in den USA gelisteten Baidu-Aktien fielen im vorbörslichen Handel um 2 Prozent. Analysten führen dies auf die Unsicherheit im chinesischen Technologiesektor sowie das Fehlen von Robin Li beim hochkarätigen Wirtschaftstreffen mit Präsident Xi Jinping zurück.

An der Hongkonger Börse rutschte die Baidu-Aktie um fast 7 Prozent ab, nachdem bekannt wurde, dass Li nicht an Xis Treffen mit Top-Managern wie Alibaba-Gründer Jack Ma und Huawei-CEO Ren Zhengfei teilgenommen hatte. Experten spekulieren, ob dies ein Hinweis auf eine mögliche Neubewertung von Baidus Rolle in Chinas Tech-Politik sein könnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Baidu Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 91,60EUR auf Tradegate (18. Februar 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.





