8 unverzichtbare Tipps zum Winterwandern

Villach (ots) - Diese Wintersaison bringt einen Rekord an Wandernden. DamitWinterwanderungen sicher und unvergesslich bleiben, gibt der Verein ÖsterreichsWanderdörfer wertvolle Tipps.Viele Einsteiger:innen und erfahrene Wandernde unterschätzen oft dieHerausforderungen des Winterwanderns. Eine sorgfältige Planung, die richtigeAusrüstung und geeignete Sicherheitsmaßnahmen sind dabei entscheidend. Hier sindacht hilfreiche Ratschläge und Empfehlungen (https://drive.google.com/file/d/1GJriDQBk86yNlTFxP_am58xwRk6i5a-1/view?usp=drive_link) :1. Vor jeder Tour Wetterlage und insbesondere die Wegbeschaffenheit prüfen.2. Kürzere, weniger anspruchsvolle Touren wählen, da der Körper mehr Energie fürdie Temperaturregulierung benötigt und schneller ermüdet.3. Im Zwiebellook kleiden, um sich flexibel an Temperaturen und Aktivitätanzupassen sowie vor Nässe und Kälte zu schützen.4. Orientierung nicht unterschätzen - Schnee, Eis und Kälte können tückischsein. Daher stets auf markierten Winterwanderwegen bleiben.5. Viele Hütten sind im Winter geschlossen, daher vorab Einkehrmöglichkeitenprüfen und Verpflegung gut planen.6. Naturschutz- und Wildruhegebiete respektieren: Tiere benötigen im Winterruhige Rückzugsorte. Markierte Wege nicht verlassen, Lärm vermeiden und aufWanderungen in der Dämmerung oder Nacht verzichten.7. Must-have: Wasserdichte und kälteisolierte Wanderschuhe - mittelfeste, hoheLederbergschuhe mit griffiger, steifer Gummiprofilsohle.8. Top Tipp: Schuhspikes (https://snowlinespikes.com/?utm_campaign=PressearbeitÖWD&utm_source=APA-OTS&utm_medium=wanderdoerfer) bieten besseren Halt undreduzieren den Energieaufwand beim Gehen erheblich.Auf diese Dinge sollten man beim Winterwandern unbedingt achten Mehr zu den 8Tipps & zur Packliste (https://mcusercontent.com/17388921e7020955f3fb64ce7/files/c12d9276-ad2a-b9ad-5c3b-2736322c805e/Sicher_Winterwandern.pdf)Pressekontakt:Österreichs Wanderdörfer e.V.Mag. Monika Pripfl, B.A.Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 205E-Mail: mailto:monika.pripfl@wanderdoerfer.atWebsite: http://www.wanderdoerfer.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65520/5973394OTS: Österreichs Wanderdörfer