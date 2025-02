ZEW-Index sendet Zuversicht aus

Lange Zeit war für den MDax der einzige Ausweg eine hochvolatile Seitwärtsbewegung zwischen grob 25.075 und auf der Oberseite 27.371 Punkten. Erst in den letzten Wochen und mit verbesserten Konjunkturaussichten haben Anleger wieder Mut geschöpft und das Barometer bereits in der abgelaufenen Woche über die obere Barriere sowie die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 vorangetrieben. In dieser Woche setzt der Index seine Gewinnserie fort, wodurch ein um 23.500 Punkten etablierter Doppelboden bestätigt wurde. Außerdem konnte zusätzlich eine seit Januar 2024 im Aufbau befindliche inverse SKS-Formation erfolgreich aktiviert werden.

Deutschlandwahl im Fokus