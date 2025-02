Argyle Resources Corp. gibt Abschluss der ersten Tranche seiner Privatplatzierung bekannt

Jede Einheit setzt sich aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant („Warrant“) zusammen, wobei jeder Warrant den entsprechenden Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,53 $ berechtigt.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für Investitionen in seine Konzessionsgebiete in Quebec sowie allgemein als Betriebskapital (Working Capital) zu verwenden.

In Verbindung mit der Platzierung hat das Unternehmen insgesamt 26.844 $ an Vermittlungsgebühren (Finder's Fees) sowie insgesamt 64.200 Finder Warrants (jeweils ein „Finder's Warrant“) an die Vermittler (Finder) bezahlt. Jeder Finder's Warrant kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt und gegen eine (1) Stammaktie zum Preis von 0,53 $ eingetauscht werden.

Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft werden, sofern keine Registrierung in den Vereinigten Staaten erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen in den Vereinigten Staaten vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.