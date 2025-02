DIE 25. AUSGABE DES FESTIVALS DEL HABANO BEGINNT

La Habana wird vom 24. bis 28. Februar zur Welthauptstadt des Premium-Tabaks

Diese Ausgabe des Festival del Habano hebt 15 Jahre Cohiba Línea Behike hervor, neben den renommierten Marken H. Upmann und Romeo y Julieta.

HAVANA, 18. Februar 2025 /PRNewswire/ -- La Habana bereitet sich darauf vor, die weltweit führenden Experten und Habanos-Liebhaber für die 25. Ausgabe des Festival del Habano zu empfangen, die vom 24. bis 28. Februar 2025 stattfinden wird. Das Festival wurde 1999 mit der Einführung der Cohiba Reserva del Milenio und der ersten Wohltätigkeitsauktion mit fünf Humidoren ins Leben gerufen und ist nach wie vor die weltweit bedeutendste Veranstaltung dieser Art. Sie wird erneut Händler, Fachleute und Liebhaber für eine Woche voller Exklusivität, Tradition und spannender Neuerscheinungen zusammenbringen. Bei dieser Gelegenheit wird das Festival drei ikonischen Marken des Habanos-Universums Tribut zollen: Cohiba, H. Upmann, und Romeo y Julieta.

EIN PROGRAMM MIT EXKLUSIVEN AKTIVITÄTEN

Das Festival beginnt mit der Messe , einem unverzichtbaren Treffpunkt für Hersteller, Fachleute und Kunsthandwerker, auf dem die exklusivsten Produkte vorgestellt und neue Geschäftsmöglichkeiten erschlossen werden. In diesem Jahr nehmen mehr als 61 Unternehmen aus 10 Ländern teil, die ihre neuesten Innovationen vorstellen und ihr Fachwissen im Premium-Tabaksektor weitergeben.

Das Internationale Seminar wird wieder ein wichtiger Treffpunkt für Experten und Aficionados sein, wo die leidenschaftlichsten Habanos-Liebhaber ihr Wissen in der Habanos World Challenge unter Beweis stellen werden und wo zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals erfahrene Torcedores um den Titel des Gran Torcedor 2025 kämpfen werden. Natürlich wird es auch hervorragende Vorträge geben, die sich mit der Geschichte, der Tradition und der Innovation in der Welt der Habanos beschäftigen. In dieser Ausgabe stechen zwei große Konferenzen hervor: eine ist dem 35. Jahrestag des La Casa del Habano Franchise-Netzwerks gewidmet und würdigt ein Erbe, das den Standard für Exzellenz im Habanos-Vertrieb und -Einzelhandelserlebnis gesetzt hat, und eine andere analysiert die Entwicklung der exklusiven Cohiba Línea Behike in ihrer 15-jährigen Geschichte.