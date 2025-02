WAHL 2025/Mehr Geld und ein Minister? Was der Sport nach der Wahl will Der deutsche Profifußball setzt vor der Bundestagswahl mit Sonderaktionen Zeichen für die Demokratie, DOSB-Chef Thomas Weikert ruft die Millionen Mitglieder der Sportvereine zur Stimmabgabe auf. Es gelte, am Sonntag die Werte des Sports "von der …