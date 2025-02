Vertrauen in die Anlagestory wächst: CTS Eventim auf Allzeithoch!

Die positive Entwicklung spiegelt sich an der Börse wider: Die CTS-Aktie kletterte um über vier Prozent auf ein Rekordhoch von 105,90 Euro in der Spitze. Seit Jahresbeginn haben die Papiere bereits 25 Prozent an Wert gewonnen.

Der Börsenwert des MDAX-Konzerns liegt nun bei über 10 Milliarden Euro. Größter Profiteur des Kursanstiegs ist Unternehmenschef Klaus-Peter Schulenberg, der über die KPS Stiftung knapp 39 Prozent der Anteile hält.

Analysten zeigen sich beeindruckt. JPMorgan-Expertin Lara Simpson lobte das operative Ergebnis, das um 14 Prozent über den Schätzungen lag. Sie sprach von wachsendem Vertrauen in die Anlagestory. Jefferies-Analyst Martin Comtesse bestätigte seine Kaufempfehlung und hob hervor, dass sowohl Live-Events als auch das Ticketing-Geschäft zum Wachstum beigetragen haben. Ebenfalls den Daumen hob Bernstein-Analystin Annick Maas. Sie sprach von "starken Eckdaten". Für das erste Quartal erwartet sie allerdings saisonale Schwächen.

Die vorläufigen Ergebnisse des Konzerns sind am Dienstag auch Thema in der wallstreetONLINE Börsenlounge. Was unser Aktienexperte Markus Weingran zu den Ergebnissen sagt, sehen Sie auf unserem YouTube-Kanal. Der vollständige Geschäftsbericht wird am 27. März veröffentlicht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





