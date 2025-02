Rossum führt AI Agents zur Automatisierung von transaktionalen Dokumenten in Unternehmen ein.

London (ots/PRNewswire) - Rossum, die führende Plattform für intelligente

Dokumentenverarbeitung (IDP), gibt die Einführung spezieller KI-Agenten (AI

Agents) für die Automatisierung von transaktionalen Dokumenten jeglicher Art

bekannt. Rossum war schon immer ein Vorreiter bei der KI-gestützten

Automatisierung von Dokumenten und hat neue Maßstäbe für Genauigkeit,

Anpassungsfähigkeit und Effizienz gesetzt.



Die spezialisierten KI-Agenten von Rossum automatisieren Standardvorgehensweisen

(SOP) für die Kreditorenbuchhaltung und verwandeln verstreute, manuelle

Arbeitsabläufe in strukturierte, überprüfbare Automatisierungen, die Konsistenz,

Compliance und Effizienz ohne IT-Beteiligung gewährleisten.





Die KI-Agenten sind mehr als nur Werkzeuge - sie sind Spezialisten, die dieArbeit wie vertrauenswürdige Junior-Kollegen übernehmen können. Sie verstehennatürliche Sprache, leiten komplexe Fälle auf intelligente Weise an Menschenweiter, lernen aus Interaktionen und führen dieselben Aktionen aus, die IhreTeams bei Geschäftstransaktionen durchführen."Dokumentenverarbeitung bei Großunternehmen ist von Natur aus komplex, da sieder Sicherheit des Unternehmens dienen", sagt Petr Baudis, Chief TechnologyOfficer und Mitbegründer von Rossum. "Während generalistische KI-Agenten wieeine verlockende Abkürzung erscheinen mögen, fehlen ihnen die spezifischenFähigkeiten, das Fachwissen und die Leitplanken, die für eine zuverlässigeAbwicklung dieser Workflows erforderlich sind. Die spezialisierten KI-Agenten inRossum wurden speziell für die Bearbeitung von Transaktionsdokumenten wieRechnungen und Bestellungen entwickelt, um sicherzustellen, dass sie dieseDokumente mit der Geschwindigkeit und Präzision bearbeiten, die unsere Kundenerwarten."Rossums neue AI Agents werden vorgestellt Rossum führt vier wichtige Funktionenein, die es Geschäftsanwendern ermöglichen, spezialisierte KI-Agenteneinzusetzen, die die Verarbeitung von Dokumenten automatisieren können:1. Ausführen von Verfahren und Aktionen : Die Fähigkeit, Handlungen konsistentund in Übereinstimmung mit bestehender Standardvorgehensweise durchzuführen.2. Reasoning-Aufgaben durchführen : Erweiterte Reasoning-Fähigkeiten, die esKI-Agenten ermöglichen, neue Daten abzuleiten, die nicht explizit inDokumenten erwähnt werden.3. Erweitern des Datenkontextes : Verbesserte Integration mitUnternehmensstammdaten, um den vollständigen Kontext des Geschäftsvorgangs zuverstehen und für Schlussfolgerungen und Aktionen zu nutzen.4. Bereitstellung von Geschäfts- und Betriebseinblicken : Erweiterung derbestehenden "Reporting & Insights"-Funktionen von Rossum, um Anwendern einenbesseren Einblick in die Leistung der KI-Agenten und umsetzbareGeschäftsinformationen zu bieten.Weitere Informationen über die Funktionsweise der KI-Agenten von Rossum findenSie unter https://rossum.ai/paperwork-ai-agents/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4364017-1&h=1494447974&u=https%3A%2F%2Frossum.ai%2Fpaperwork-ai-agents%2F%3Futm_source%3Dde-rossum-press-release-en%26utm_medium%3Dreferral%26utm_term%3Den%26utm_content%3Dlanding-page%26utm_campaign%3Dwow-25-campaign&a=https%3A%2F%2Frossum.ai%2Fpaperwork-ai-agents%2F)Über Rossum https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4364017-1&h=3677284803&u=https%3A%2F%2Frossum.ai%2F%3Futm_source%3Dde-rossum-press-release-en%26utm_medium%3Dreferral%26utm_term%3Den%26utm_content%3Dlanding-page%26utm_campaign%3Dwow-25-campaign&a=Rossum ist führend auf dem Gebiet der KI-gestützten intelligentenDokumentenverarbeitung. Rossum bietet eine fortschrittliche Plattform zurAutomatisierung von Transaktionsdokumenten für mehr als 450 Unternehmen auf derganzen Welt, die ihr Dokumentenchaos in den Griff bekommen wollen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1993078/5171540/Logo_dark_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4364017-1&h=273684084&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1993078%2F5171540%2FLogo_dark_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1993078%2F5171540%2FLogo_dark_Logo.jpg)View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rossum-fuhrt-ai-agents-zur-automatisierung-von-transaktionalen-dokumenten-in-unternehmen-ein-302378719.htmlPressekontakt:Rami Deeb,rami.deeb@rossum.aiWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172321/5973493OTS: Rossum