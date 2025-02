Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 04-2025

Geschätzte Leserschaft,

der SRC-Newsletter kommt im neuen Gewand und Design nun daher, denn nach so vielen Jahren war es Zeit für eine Runderneuerung. Übersichtlicher, schneller und informativer für Sie gestaltet!

Ebenfalls können wir Ihnen einen komplett neuen Internetauftritt (https://www.resource-capital.ch/de/) präsentieren. Dort besteht auch die Möglichkeit sich für den Newsletter anzumelden

Vielen Dank dass Sie zu unseren geschätzten Lesern und Newsletter-Abonnenten gehören. Wir wünschen weiter viel Spaß und Erfolg beim Investieren!

Bleiben Sie informiert! Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie der Woche

Hannan Metals mit Weltklasse-Bohrresultaten

Auf Hannan Metals‘ Projekt Previsto haben Schlitzproben eine hochgradige alkalische epithermale Goldmineralisierung mit 69,1 Metern mit 2,4 g/t Gold, einschließlich 26,0 Meter mit 5,4 g/t Gold, ergeben. Der Fund, der in alle Richtungen offen ist, befindet sich innerhalb eines 6 km x 6 km großen Epithermal-Porphyr-Clusters, was das Potenzial für einen großen neuen Mineralienbezirk andeutet.

News: Hannan findet in Schlitzproben 69,1 m mit 2,4 g/t Gold einschließlich 26,0 m mit 5,4 g/t Gold von neuen alkalischen epithermalen Goldfunden in Previsto in Peru

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Arizona Sonoran veröffentlicht Pläne für 2025

Arizona Sonoran veröffentlichte jüngst seine Pläne für 2025. Dabei will das Unternehmen unter anderem mindestens 130.000 Fuß (39.624 Meter) Infill- und angezeigte Bohrungen bei Parks/Salyer und Cactus West für die PFS 2025 durchführen, wichtige technische Studien vorantreiben, Genehmigungen einholen, mit der Projektfinanzierung starten und eine definitive Machbarkeitsstudie veröffentlichen.

News: Arizona Sonoran gibt Rückblick auf 2024 und einen Arbeitsplan für 2025

Calibre Mining stärkt Goldabbaugebiet Leprechaun

Calibre Mining konnte jüngst weitere Reverse-Circulation-Bohrergebnisse zur Erzkontrolle aus seinem Tagebau Leprechaun bei der Goldmine Valentine in Neufundland und Labrador, Kanada, bekanntgeben. Das Unternehmen hat 21.500 Meter an RC-Bohrungen in einem Abstand von 9 x 9 Metern abgeschlossen. Die Ergebnisse dieser Bohrungen zeigen 29 % mehr Erztonnen mit einem 1 % höheren Gehalt und 30 % mehr Gold als das vergleichbare Gebiet im Mineralreservenmodell 2022.

News: Bohrungen zur Erzkontrolle im Tagebau von Leprechaun erhöhen das Vertrauen und fügen 30 % enthaltenes Gold gegenüber dem Reservenmodell 2022 bei der Valentine Goldmine in Neufundland und Labrador, Kanada, hinzu

Fury Gold Mines startet Bohrkampagne

Fury Gold Mines gab vor wenigen Tagen bekannt, dass ein Bohrgerät zum Greenfield-Explorations-Goldprojekt Éléonore South mobilisiert wurde. Die Bohrungen werden auf robuste, facettenreiche geologische, geophysikalische und geochemische Goldanomalien innerhalb desselben Sedimentgesteinspakets abzielen, das auch die Mine Éléonore beherbergt. Die vollständig finanzierte erste Phase der Bohrkampagne wird etwa 4.000 bis 6.000 Meter umfassen und auf eine interpretierte Faltennase innerhalb der Sedimente der Low Formation abzielen.

News: Fury beginnt mit dem Bohrprogramm 2025 auf dem Goldprojekt Éléonore South

Meridian Mining erhöht Finanzierung um 70%

Meridian Mining verkündete jüngst, dass die am 28. Januar 2025 angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Stammaktien zu 0,39 CA$ pro Stammaktie aufgrund des großen Interesses von 10 auf 17 Millionen CA$ erhöht wurde. Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird voraussichtlich für die Weiterentwicklung der PFS von Cabaçal, den Beginn der FS sowie für damit in Zusammenhang stehende Ressourcen- und Explorationsaktivitäten des breiteren Au-Cu-Ag-VMS-Gürtels Cabaçal verwendet werden.

News: Meridian kündigt an, die nicht vermittelte Privatplatzierung auf bis zu 17 Mio. CAD aufzustocken

Miata Metals startet weitere Explorationsphase

Miata Metals gab kürzlich ein Update über das bevorstehende 5.000 Meter lange Phase-1-Diamantbohrprogramm des Unternehmens auf dem Goldprojekt Sela Creek in Surinam und teilte zudem mit, dass die zweite Phase der Bodenexploration im Gange ist. Das Unternehmen sammelt nun Proben in der Umgebung der ersten Bohrziele und bewertet neue Aufschlüsse in den vorhandenen Bergbaugruben.

News: Miata Metals beginnt zweite Phase der Bodenexploration im Vorfeld des bevorstehenden Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Sela Creek

U.S. GoldMining vermeldet Gold-Kupfer-Zonen-Erweiterung

U.S. GoldMining vermeldete kürzlich neue Untersuchungsergebnisse aus seinem Bestätigungs-Diamantkernbohrprogramm 2024. Im Rahmen dessen stieß das Unternehmen unter anderem auf 458 Meter mit einem Goldäquivalent von 0,75g/t, einschließlich 48 Meter mit 1,23g/t Goldäquivalent und 116 Meter mit 1,00g/t Goldäquivalent.

News: U.S. GoldMining erweitert die westliche hochgradige Zone in der Gold-Kupfer-Lagerstätte Whistler, Alaska: Durchschneidet 458 Meter mit einem Goldäquivalent von 0,75 g/t, Einschließlich 48 m mit 1,23 g/t AuEq und 116 m mit 1,00 g/t AuEq

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien