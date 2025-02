Post appelliert zum baldigen Einwurf

BONN (dpa-AFX) - Wer per Briefwahl wählen will, der sollte den Brief möglichst bald einwerfen. "Wir appellieren an die Briefwählerinnen und Briefwähler, ihre Stimmabgabe per Brief spätestens bis Donnerstag auf den Weg zu bringen", sagte der Betriebschef der Deutschen Post, Marc Hitschfeld, in Bonn.

Die vorgezogene Briefwahl mit den stark verkürzten Fristen sei "ein Kraftakt" gewesen, den die Post sehr gut gemeistert habe. Das liege an einem sehr professionellen und engen Zusammenspiel mit den Kommunen, den Wahlleitungen und Druckereien. Die Bundestagswahl ist an diesem Sonntag, dann müssen die per Briefwahl abgegebenen Stimmen vorliegen.