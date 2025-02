Wie die GreenLife Investment GmbH Großverdienern dabei hilft, fünfstellige Beträge bei der Einkommensteuer zu sparen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Steuerlich optimierte Investments sind ein beliebtes Mittel, beider Einkommensteuer gleich doppelt zu sparen. Unternehmern, Selbstständigen undanderen Großverdienern bietet die GreenLife Investment GmbH deshalb eininnovatives Konzept, das sich Investitionsabzüge und andere Steuervorteilezunutze macht, um lukrative Investments in grüne Energie zu ermöglichen. Mitihrem interdisziplinären Ansatz verschaffen die Experten ihren Kunden einegarantierte Rendite und realisieren für sie gleichzeitig eine maximaleSteuerersparnis und in vielen Fällen sogar Erstattungen bereits gezahlterBeträge. Wie eine Zusammenarbeit mit GreenLife Investment noch vor der nächstenSteuererklärung die Grundlage für massive Steuerersparnisse schafft, erfahrenSie hier.Nach dem Jahreswechsel nähert sich insbesondere für Selbstständige undGroßverdiener auch die Deadline für die Steuererklärung. Wer seine Erklärung fürdas Jahr 2024 ohne Steuerberater einreicht, muss dies bis zum 31.07.2025 getanhaben; zieht man allerdings einen Steuerberater hinzu, verlängert sich die Fristbis Ende Februar 2026 - bis Anfang Juni 2025 ist dann sogar noch eine Abgabe derSteuererklärung für 2023 möglich. Die nahenden Fristen bringen jedoch auch eineChance mit sich, jetzt noch Steuern zu sparen oder sogar Gelder aus denvergangenen Jahren zurückzuholen. Der Gesetzgeber gewährt nämlich für bestimmteInvestitionen steuerliche Vergünstigungen und erstattet sogar Steuergelder ausden letzten drei Jahren, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Steuerzahler diese Benefitstatsächlich kennt und rechtzeitig in Anspruch nimmt. Am besten gelingt dies mitder Unterstützung von Profis, die sich auf steuerlich effiziente Investmentsspezialisieren. So ergänzt die GreenLife Investment GmbH die Kompetenzen einesSteuerberaters um zusätzliches Fachwissen zu nachhaltigen Investments und derenSteuervorteilen, um die Steuerlast ihrer Kunden effektiv zu senken und dasMaximum an bereits geleisteten Zahlungen zurückzuholen. Durch risikoarme undsteueroptimierte Investments in regenerative Energien ermöglichen die Expertenvon GreenLife Investment es ihren Kunden, ohne eigenen Verwaltungsaufwandplanbare Renditen zu erzielen und gleichzeitig zur Energiewende beizutragen.Investitionsabzüge für Solarstrom - bis zu 200.000 Euro weniger SteuerlastmöglichIn Deutschland fällt auf steuerpflichtiges Einkommen oberhalb einer Grenze von68.481 Euro (Stand: 2025) automatisch der Spitzensteuersatz von 42 Prozent an.