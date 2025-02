Kobrea tätigt nächste Zahlung im Rahmen der Optionsvereinbarung für seine Konzessionsgebiete „Western Malargüe Copper Projects“

Vancouver, British Columbia, 18. Februar 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass in Verbindung mit der am 14. August 2024 unterzeichneten Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) die nächste Zahlung an die Optionsgeber erfolgt ist. Gemäß dieser Optionsvereinbarung hat das Unternehmen das exklusive Recht erworben, sich 100 % der Anteile an sieben Projekten zu sichern, die sich in der südwestlich gelegenen argentinischen Provinz Mendoza befinden, unter dem Namen „Western Malargüe Copper Projects“ geführt werden und sich über eine Gesamtfläche von 733 km2 erstrecken (die „Western Malargüe Copper Projects“).

Der entrichtete Betrag setzte sich aus einer Barsumme in Höhe von 187.500 USD sowie 70.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) zusammen und umfasst den ersten Teilbetrag der zweiten Zahlung im Rahmen der Optionsvereinbarung. Im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sind die Aktien, sowie alle anderen in Verbindung mit der Optionsvereinbarung ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens, ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung kann das Unternehmen bis zu 100 % der Anteile an den „Western Malargüe Copper Projects“ erwerben, die mit einer Lizenzgebühr (Net Smelter Return Royalty) von 1,5 % zugunsten der Optionsgeber belegt sind, indem über einen Zeitraum von fünf Jahren schrittweise Barzahlungen in Höhe von insgesamt 6.760.000 USD an die Optionsgeber geleistet und insgesamt 3.500.000 Stammaktien des Unternehmens an die Optionsgeber ausgegeben werden. Nähere Informationen zur Optionsvereinbarung und zu den „Western Malargüe Copper Projects“ sind in der Pressemeldung des Unternehmens vom 19. August 2024 nachzulesen.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben. Die Konzessionsgebiete werden als hoch aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Kupferprojekt Upland in der kanadischen Provinz British Columbia.