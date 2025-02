Plusgrade und Eurostar kooperieren, um das Bahnreiseerlebnis mit Premium Upgrade zu verbessern

Die Zusammenarbeit setzt die Expansion von Plusgrade im Schienenverkehr fort und bietet bewährte Lösungen für Zusatzeinnahmen in globalen Reisemärkten.

Flexible Upgrade-Optionen : Anspruchsberechtigte Eurostar-Passagiere können sich jetzt für Upgrades auf Eurostar Plus bewerben, um mehr Platz und Premium-Annehmlichkeiten zu genießen.

Bahnreisen aufwerten: Diese Partnerschaft verbessert das Bahnerlebnis durch die Einführung eines individuelleren und flexibleren Ansatzes für die Nachrüstung.

Wachsender Fußabdruck der Bahn: Diese Partnerschaft stärkt die Präsenz von Plusgrade im Schienenpersonenverkehr und bringt das bewährte Know-how im Bereich der Nebeneinkünfte in weitere globale Märkte.

MONTREAL, 18. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Plusgrade, ein weltweit führender Anbieter von Zusatzumsatzlösungen für die Reisebranche, freut sich, seine neueste Partnerschaft mit Eurostar bekannt zu geben, dem renommierten Hochgeschwindigkeitszug, der fünf Länder in Europa miteinander verbindet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Premium Upgrade eingeführt, eine innovative Lösung, die es berechtigten Fahrgästen ermöglicht, sich für ein Upgrade von Standard auf Eurostar Plus zu bewerben und so ihr Reiseerlebnis mit geräumigeren Sitzen und zusätzlichen Annehmlichkeiten zu verbessern.