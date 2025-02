Global Uranium schließt die Erfassung der historischen Daten für die Uranprojekte in Wyoming ab

Global Uranium schließt die Zusammenstellung der Daten ab, die die Bohrzielermittlung und die Exploration der Projekte in Wyoming fördern sollen

18. Februar 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss der Zusammenstellung der umfassenden historischen Daten sowie des geografischen Kartierungsprogramms für seine Uranprojekte in Wyoming bekannt zu geben. Die von der Firma Big Rock Exploration durchgeführten Arbeiten bilden die Grundlage für die Entwicklung eines Modells, das der Ermittlung von Bohrzielen in allen fünf Projektgebieten dienen soll.

Die Erfassungsarbeiten beinhalteten die Digitalisierung benachbarter Claims, die Zusammenstellung historischer geologischer und radiometrischer Daten, die Georeferenzierung von Zugangswegen und die Integration wichtiger Explorationsdatensätze. Zur Verfeinerung des regionalen Rahmens für die Uranexploration wurden auch öffentlich verfügbare Bohrprotokolle, Vermessungen und historische Bergbaudaten herangezogen. Diese Arbeiten werden es dem Unternehmen ermöglichen, vorrangige Ziele zu identifizieren und die Effizienz zukünftiger Explorationsprogramme zu verbessern.

„Mit dem Abschluss dieser Phase der Zusammenstellung historischer Daten verfügen wir nun über die erforderlichen technischen Grundlagen, um mit unseren Projekten in Wyoming die nächste Stufe zu erreichen“, so Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. „Durch die Nutzung historischer und moderner Datensätze sind wir nun besser in der Lage, unsere Bohrziele zu verfeinern und die Projekterschließung zu forcieren.“

Nachdem die Prüfung der historischen Daten nun abgeschlossen ist, wird sich das Unternehmen auf die genaue Ausarbeitung der Roadmap bis zur Aufnahme von Bohrungen konzentrieren. Im Rahmen der nächsten Arbeitsphase werden die Explorationsstrategien zur Optimierung der Zielermittlung überprüft, Genehmigungsfaktoren bewertet und die effektivsten geophysikalischen Techniken zur Verbesserung der unterirdischen Modellierung bestimmt. Das Unternehmen prüft auch nach wie vor den möglichen Einsatz von magnetischen und radiometrischen Vermessungen, um die Zielgebiete genauer einzugrenzen. Zusätzliche Validierungsarbeiten vor Ort sind geplant, um die Zugangswege zu bewerten und die Standortbedingungen für mögliche Bohrungen zu bestätigen.