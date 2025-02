AKTIE IM FOKUS 2 CTS Eventim auf Rekordhoch nach Rekordzahlen Ein Rekordergebnis hat den Aktien von CTS Eventim am Dienstag auch am Aktienmarkt eine Bestmarke beschert. In der Spitze ging es mit den Papieren um 5,4 Prozent aufwärts auf 105,80 Euro. Die bisherige Höchstmarke datiert von Ende Oktober bei gut …