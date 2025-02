Frauen an der Spitze des Wandels

Berlin (ots) - Am 18. Februar 2025 , eine Woche vor der Bundestagswahl, findet

in Berlin der 3. Female Impact Summit statt. Die exklusive Veranstaltung bringt

120 einflussreiche Frauen zusammen - darunter Topmanagerinnen führender

Konzerne, Unternehmerinnen des Mittelstands und aufstrebende

Startup-Gründerinnen . Auch herausragende weibliche Vorbilder aus Wissenschaft,

Kunst und Sport sind vertreten, darunter die mehrfachen Olympiasiegerinnen und

Weltmeisterinnen Franziska van Almsick und Verena Bentele .



Roberta Metsola , Präsidentin des Europäischen Parlaments, sendet eine

persönliche Botschaft: "When women rise, Europe rises. Talent, creativity,

leadership - Europe has it all." und unterstreicht das enorme Potenzial von

Frauen für Wirtschaft und Gesellschaft.







und Handlungsraum für zukunftsorientierte Frauen . Er schafft eine Plattform für

Ideen, Innovation und gesellschaftlichen Wandel . Bereits der zweite Summit

erzielte eine nationale und internationale Reichweite von 100 Millionen Menschen

.



"Branchenübergreifender Austausch unter handlungsfähigen Frauen ist entscheidend

für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands", betont die

Unternehmerin und Wahl-Berlinerin Prof. Yu Zhang , die für ihr

gesellschaftliches Engagement bekannt ist. Zu den hochkarätigen Gästen zählen

u.a. Vorständinnen führender DAX-Konzerne , die junge Präsidentin des Verbands

deutscher Unternehmerinnen ( VDU ), Christina Diem-Puello , sowie die

Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups, Verena Pausder .



Zukunftsthemen im Fokus



Der Female Impact Summit widmet sich jährlich 5-6 Schlüsselthemen , die in

interdisziplinären Panels mit führenden Experten diskutiert werden. In diesem

Jahr stehen unter anderem folgende Themen im Fokus:



- Wirtschaftsstandort Europa

- Deep Tech und Startups

- Gesundheitswirtschaft

- Quantentechnologie als Gamechanger

- Resilienznotwendigkeit

- Generationen



Es werden gemeinsam Lösungsansätze für aktuelle und zukünftige Herausforderungen

entwickeln.



Der Female Impact Summit ist mehr als eine Veranstaltung - er ist eine Plattform

für starke, visionäre Frauen aus der DACH-Region , die aktiv Veränderung

gestalten .



Pressekontakt:



F.Greiner

E-Mail: mailto:vipsupport@female-impact-summit.com |

mailto:info@female-impact-summit.com

(nur WhatsApp: +49 1523 4359305)

Webseite: http://www.female-impact-summit.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178284/5973616

OTS: Gesellschaft für Deutsch-Chinesischen Kulturellen Austausch e

.V.







Der Female Impact Summit wird jährlich ausgerichtet und versteht sich als Denk-und Handlungsraum für zukunftsorientierte Frauen . Er schafft eine Plattform fürIdeen, Innovation und gesellschaftlichen Wandel . Bereits der zweite Summiterzielte eine nationale und internationale Reichweite von 100 Millionen Menschen"Branchenübergreifender Austausch unter handlungsfähigen Frauen ist entscheidendfür die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands", betont dieUnternehmerin und Wahl-Berlinerin Prof. Yu Zhang , die für ihrgesellschaftliches Engagement bekannt ist. Zu den hochkarätigen Gästen zählenu.a. Vorständinnen führender DAX-Konzerne , die junge Präsidentin des Verbandsdeutscher Unternehmerinnen ( VDU ), Christina Diem-Puello , sowie dieVorstandsvorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups, Verena Pausder .Zukunftsthemen im FokusDer Female Impact Summit widmet sich jährlich 5-6 Schlüsselthemen , die ininterdisziplinären Panels mit führenden Experten diskutiert werden. In diesemJahr stehen unter anderem folgende Themen im Fokus:- Wirtschaftsstandort Europa- Deep Tech und Startups- Gesundheitswirtschaft- Quantentechnologie als Gamechanger- Resilienznotwendigkeit- GenerationenEs werden gemeinsam Lösungsansätze für aktuelle und zukünftige Herausforderungenentwickeln.Der Female Impact Summit ist mehr als eine Veranstaltung - er ist eine Plattformfür starke, visionäre Frauen aus der DACH-Region , die aktiv Veränderunggestalten .Pressekontakt:F.GreinerE-Mail: mailto:vipsupport@female-impact-summit.com |mailto:info@female-impact-summit.com(nur WhatsApp: +49 1523 4359305)Webseite: http://www.female-impact-summit.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178284/5973616OTS: Gesellschaft für Deutsch-Chinesischen Kulturellen Austausch e.V.