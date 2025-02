Ihr Schlüssel zu einer goldenen Zukunft! Verpassen Sie nicht die Gelegenheit!

Liebe Leserinnen und Leser,

in einer Welt voller wirtschaftlicher Unsicherheiten und steigender Inflation ist Gold der sichere Hafen, den Anleger suchen. Goldshore Resources (WKN: A3CRU9) ist Ihr Schlüssel zu diesem wertvollen Rohstoff. Mit dem Moss Lake Gold Project in Ontario, Kanada, positioniert sich Goldshore als führendes Unternehmen in der Goldexploration und -entwicklung.

Unternehmensvorstellung auf einen Blick

Kanadas nächste Erfolgsstory! Schlagen Sie zu und profitieren Sie!

Quelle: Goldshore Resources

Die Vision von Goldshore Resources (WKN: A3CRU9) ist klar! Das Unternehmen möchte das Moss-Vorkommen zu einem der führenden Goldprojekte in Kanada entwickeln. Die PEA soll im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein und wird wichtige wirtschaftliche Kennzahlen liefern. Kontinuierliche Bohrergebnisse, die mögliche Erweiterung der Ressource, das Identifizieren neuer geologischer Strukturen und die realistische Einschätzung der Rentabilität des Projekts durch die kurzbevorstehende PEA sollten der Aktie von Goldshore Resources wieder neuen Auftrieb verleihen.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

