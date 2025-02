Forge Resources Corp gibt Fertigstellung des Portals im vollständig genehmigten Kohleprojekt La Estrella sowie Beginn der Untertagearbeiten bekannt

Vancouver, British Columbia (18. Februar 2025) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FFSE: 5YZ) („FRG“ oder das „Unternehmen“) gibt die Fertigstellung des Hauptportals im vollständig genehmigten Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, bekannt.

Das Portal ist der Hauptzugangspunkt für den Untertagebetrieb und wurde gemäß den höchsten Sicherheits- und Effizienzstandards von AB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS gebaut. Die Fertigstellung dieser wichtigen Infrastruktur ebnet dem Unternehmen den Weg, seine untertägigen Explorationsaktivitäten auf dem Kohleprojekt La Estrella voranzubringen.

Dieser wichtige Meilenstein markiert den Beginn der nächsten Projektphase, während das Unternehmen auf Untertagebetrieb umstellt, um ein 170 Meter umfassendes Gefälle zum ersten geplanten Querstollen zur Massenbeprobung von 6 Flözen zu erschließen und eine 20.000 metrische Tonnen schwere Probe von metallurgischer und thermischer Kohle zu sichern.

Das Unternehmen konzentriert sich jetzt auf einen nahtlosen Übergang zur Untertagephase und entwickelt weiterhin wichtige Infrastruktur und beginnt mit den untertägigen Explorationsaktivitäten.

PJ Murphy, CEO von Forge Resources Corp. sagt: „Wir sind hocherfreut über diesen wichtigen Meilenstein in der Erschließung. Die Fertigstellung des Eingangsportals zur Mine ist ein Zeugnis unserer harten Arbeit und des Engagements unseres Teams. Wir können dadurch mit den Untertagearbeiten wie geplant fortfahren.“

Forge Resources Corp. setzt sich weiterhin dafür ein, das Projekt La Estrella auf sichere und umweltfreundliche Art und Weise voranzubringen, wobei der Fokus auf der Gewinnmaximierung für seine Aktionäre und dem Beitrag zur regionalen Wirtschaft liegt.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta liegt – einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegt. Das Unternehmen besitzt eine 40%-ige Beteiligung – und verfügt über eine endgültige Vereinbarung für den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 60 % – an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt beinhaltet acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

