München/Baldham (ots) - Nach drei Jahren intensiver, aber letztlich erfolgloser

Ermittlungen gegen den Cannabis-Aktivisten und Unternehmer Wenzel Cerveny (63)

Kirchseeon (Lkr. Ebersberg) hat die Staatsanwaltschaft München II das Verfahren

wegen angeblichen Handels mit illegalen Cannabis-Produkten eingestellt. Der

Verdacht stellte sich als völlig unbegründet heraus. Doch die Folgen der Aktion

sind verheerend: Am vergangenen Freitag durfte Cerveny die beschlagnahmten Waren

- insgesamt 158 Positionen im Wert von rund 60.000 Euro - in der

Asservatenverwaltung abholen. Ein Großteil der Ware war inzwischen verdorben

oder unbrauchbar.



"Was hier passiert ist, ist eine absolute Farce! Eine Verschwendung von

Steuergeldern in gigantischem Ausmaß", kritisiert Wenzel Cerveny, Gründer der

Fachgeschäft-Kette Hanf.com . "Drei Jahre Ermittlungen, Durchsuchungen und

Beschlagnahmungen - und am Ende bleibt nichts als ein Trümmerhaufen aus zu

vernichteten Waren."







Arnulfstraße 16-18 dauerte mehrere Stunden. Rund 50 Umzugskisten verstauten die

Helfer in einem Lkw. Trotz der Beendigung des Verfahrens bleibt der Schaden für

Cerveny erheblich. Die Behörden zeigen sich jedoch uneinsichtig.



Ein jahrelanger Feldzug gegen die Hanfbranche



"Dieser Fall ist ein Weckruf. Es muss Schluss sein mit der Kriminalisierung

legaler Hanfunternehmen. Solche überzogenen Maßnahmen schaden nicht nur

Unternehmern, sondern letztlich der gesamten Gesellschaft", fordert Cerveny.



Die beschlagnahmte Ware umfasst CBD-Öle, Hanfblätter-Tee und zahlreiche andere

legale Produkte, die zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung frei verkäuflich waren.

Die Ermittlungsbehörden lagerten die Produkte über Jahre unter fragwürdigen

Bedingungen - mit der Folge, dass die meisten nicht mehr nutzbar sind.



"Das ist ein Paradebeispiel für Behördenversagen und den völlig

unverhältnismäßigen Umgang mit Hanfprodukten. Hier werden Ressourcen

verschwendet, während echte Probleme ignoriert werden", so Cerveny. "Dass die

Staatsanwaltschaft nach Jahren still und leise das Verfahren einstellt, zeigt,

dass es nie eine Grundlage für die Vorwürfe gab. Wer kommt jetzt für meinen

wirtschaftlichen Schaden auf? Und wer übernimmt die Verantwortung für die

Verschwendung von Steuergeldern?"



Hintergrund der Ermittlungen und Razzien



Bereits vor fünf Jahren hat die Staatsanwaltschaft Hanfläden ins Visier

genommen, die legalen Nutzhanf anboten. Auch die Filialen des bekannten

Hanfunternehmers Wenzel Cerveny waren häufig Ziel solcher Einsätze. Insgesamt

fanden in den letzten 60 Monaten rund 27 Durchsuchungen in seinen Geschäften Seite 2 ► Seite 1 von 2





