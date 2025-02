Das Betriebssystem für autonome Finanzen

NEW YORK, 18. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Platonic hat heute aOS vorgestellt, eine bahnbrechende Blockchain-native Infrastruktur, die statische Finanzanlagen in programmierbare, KI-verknüpfte Instrumente umwandelt, die in der Lage sind, marktübergreifend autonom ausgeführt zu werden. Diese Innovation ermöglicht die nahtlose Abwicklung von Transaktionen, die Optimierung des Werts und die sofortige Abwicklung – ohne manuelle Eingriffe.

„Die Zukunft des Finanzwesens ist autonom, intelligent und grenzenlos", sagte Violet Abtahi, CEO von Platonic. „Wir gestalten eine Welt, in der Werte wie Informationen fließen – aOS ist das Bindeglied der Finanzwelt, das es traditionellen Institutionen ermöglicht, an der digitalen Wirtschaft teilzunehmen und 400 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten freizusetzen, die statisch, ineffizient und nicht voll ausgeschöpft sind."

Eine neue Ära für die Finanzmärkte

Das Finanzsystem von morgen wird sich stark von dem unterscheiden, das wir heute kennen. Es wird ein einziger, globaler Kapitalmarkt entstehen, auf dem die Vermögenswerte intelligent und autonom sind. Tokenized Ownership, Echtzeit-Abwicklung und KI-gestützte Verwaltung werden grenzüberschreitende Barrieren auflösen und eine beispiellose Liquidität und Zugänglichkeit ermöglichen. aOS von Platon bietet die Infrastruktur, um Altsysteme in diese autonome Wirtschaft zu integrieren und statische Vermögenswerte in dynamische, umsatzgenerierende Instrumente für einen wirklich globalen Marktplatz zu verwandeln.

Die patentierte Architektur der Plattform kombiniert KI-verknüpfte Smart Contracts, einzigartige Datenschutzkanäle und eine nahtlose Interoperabilität zwischen privater und öffentlicher Blockchain, um komplexe Finanzprozesse zu automatisieren, die derzeit umfangreiche manuelle Eingriffe erfordern. Erste Pilotprogramme mit großen Finanzinstituten haben eine drastische Senkung der Betriebskosten und des Kontrahentenrisikos gezeigt, wobei ein Projekt erfolgreich Devisengeschäfte im Wert von fast 400 Milliarden US-Dollar automatisiert hat.

AOS: The Foundation for the Autonomous Economy

Die Gelegenheit ist außergewöhnlich: Der Wert der tokenisierten Vermögenswerte wird bis 2030 voraussichtlich bis zu 16 Billionen US-Dollar erreichen, und aOS ist darauf ausgelegt, dieses immense Potenzial zu erschließen. Durch die Verbindung von Altsystemen mit dezentralen Netzwerken ermöglicht aOS Institutionen, den Übergang in das digitale Zeitalter anzuführen.

„Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der Private Equity, Immobilienbeteiligungen und sogar persönliche Finanzdaten zu dynamischen, umsatzgenerierenden Instrumenten werden", sagte Abtahi. „Diese Zukunft ist näher, als wir denken, und aOS ist der Katalysator, der sie Wirklichkeit werden lässt."

Informationen zu Platonic

Platonic ist ein führender Innovator im Bereich der Blockchain-basierten Finanzinfrastruktur und verändert die Funktionsweise globaler Märkte. Durch die Nutzung von KI, sicherer Verschlüsselung und dezentralen Technologien schlägt Platonic die Brücke zwischen Altsystemen und digitaler Finanzwelt. Ihre bahnbrechenden Lösungen ermöglichen es Institutionen, sich weiterzuentwickeln, dem Wandel immer einen Schritt voraus zu sein und die digitale Wirtschaft zu nutzen – indem sie traditionelle und digitale Ökosysteme zu einem einzigen, einheitlichen globalen Kapitalmarkt zusammenführen, der von intelligenten, selbstausführenden Vermögenswerten angetrieben wird.

