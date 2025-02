EnWave unterzeichnet Vertragsänderung der Lizenzvereinbarung mit Patatas Fritas Tores S.L. aus Spanien, womit das Produktportfolio erweitert und die Lizenzgebühren-Mindestanforderung erhöht wird

Vancouver, B.C., 18. Februar 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vertragsänderung (die „Änderung“) der Royalty-pflichtigen Lizenzvereinbarung (die „Lizenzvereinbarung“) mit Patatas Fritas Torres S.L. („PFT“) aus Spanien unterzeichnet hat. Die Änderung erweitert das Produktportfolio von PFT, das sich auf die Vermarktung gesunder, proteinreicher Snackprodukte konzentriert. PFT wird sein bestehendes Vertriebsnetz nutzen, um sein Produktangebot im globalen, wachstumsstarken Bereich für nahrhafte und haltbare Snacks schnell auszubauen. Gemäß den Bedingungen der Änderung wird PFT an EnWave zusätzliche jährliche Mindest-Lizenzgebühren für die erweiterte Produktdefinition zahlen. Alle anderen Bedingungen der Änderung sind vertraulich.

PFT stellt derzeit Käsesnacks mit 10kW- und 100kW-Radiant Energy Vacuum(„REVTM“)-Geräten her, die von EnWave bezogen wurden. Diese Erweiterung des Produktportfolios sollte zu einer erhöhten Produktionsauslastung führen und das Potenzial für den Erwerb weiterer REVTM-Geräte in der Zukunft eröffnen.

Über Patatas Fritas Torres S.L.

Patatas Fritas Torres S.L. ist eine Tochtergesellschaft von Gala Foods, einer Unternehmensgruppe im Lebensmittelbereich, zu der für ihre Qualität und Innovation bekannte Marken wie Patatas Torres und Just This gehören. Gala Foods hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbrauchern ein einzigartiges gastronomisches Erlebnis durch qualitativ hochwertige Produkte zu bieten und verwendet bei der Herstellung seiner Produkte die besten Rohmaterialien und Zutaten auf dem Markt. Für weitere Informationen über Gala Foods besuchen Sie bitte www.galafoods.es.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REVTM)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

