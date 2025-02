Generationswechsel in Steuerkanzleien - Rentenwelle trifft auf Nachwuchsmangel (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Noch immer stehen Steuerkanzleien vor enormen Herausforderungen:In Zeiten, in denen die bevorstehende Rentenwelle auf einen eklatantenNachwuchsmangel trifft, fehlt es vielerorts an qualifizierten Fachkräften, umden Generationswechsel erfolgreich zu gestalten. In dieser angespanntenSituation schafft Filip Rutzen mit seinem ganzheitlichen System die dringendbenötigte Abhilfe: Als Geschäftsführer der Rutzen Media GmbH unterstützt erSteuerberater gezielt bei der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter, um ihnen soeine nachhaltige Lösung für die Herausforderungen des Generationswechsels zubieten. Worauf es dabei ankommt, erfahren Sie hier.Der Generationswechsel in Steuerkanzleien ist längst kein Thema mehr für dieferne Zukunft - er ist eine der größten Herausforderungen für Kanzleiinhaber.Die Babyboomer-Generation verabschiedet sich allmählich in den Ruhestand, dochgleichzeitig rückt der Nachwuchs nicht in ausreichender Zahl nach. Die Folge:Kanzleien geraten zunehmend unter Druck, denn ohne eine klare Nachfolgeregelungstehen sie vor der Gefahr, an Wert zu verlieren. "Statistiken zufolge sind etwa57 Prozent der Steuerberater älter als 50 Jahre und rund 20 Prozent bereitsälter als 60 Jahre (https://www.handelsblatt.com/unternehmen/ranking-2025-diese-steuerberater-bieten-die-besten-arbeitsbedingungen/100095867.html) ", erklärtFilip Rutzen, Geschäftsführer der Rutzen Media GmbH. "Folglich ist der Bedarf anNachfolgelösungen riesig, doch viele Inhaber schieben das Thema vor sich her,bis es fast zu spät ist.""Dabei liegt genau hier die Chance: Wichtig ist, die Kanzlei frühzeitig so zupositionieren, dass sie nicht nur für potenzielle Nachfolger, sondern auch fürMandanten und Mitarbeiter attraktiv wird", fährt der Experte fort. "Es gehtnicht nur um die Übergabe von Akten und Mandanten, sondern vielmehr um einzukunftsfähiges Konzept, das zeigt: Diese Kanzlei hat Perspektive." Mit derRutzen Media GmbH unterstützt Filip Rutzen Steuerkanzleien genau dabei und stehtihnen bei der langfristigen Lösung ihrer Personalprobleme zur Seite, sodass siesich wieder voll auf ihre Kernaufgaben und ihre Strategie konzentrieren können.Dabei setzt er auf innovative Methoden wie die unternehmenseigene SVU-Methode®,die es seinen Kunden ermöglichen, in ihrer Region sichtbar zu werden, ihreindividuellen Vorzüge hervorzuheben und sich als attraktive Arbeitgeber zupräsentieren. Das sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern ermöglicht Kanzleienauch eine strategische Weiterentwicklung und die aktive Gestaltung ihrerwirtschaftlichen Zukunft.Nachfolgeregelung und Digitalisierung"Viele Steuerberater stehen kurz vor der Rente vor der schwierigen Frage, wie