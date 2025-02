Das sind die am meisten überbewerten Aktien, gegen die Anleger jetzt wetten

"Allerdings könnten einige Aktien nach oben überbewertet sein, was sie zu bevorzugten Zielen für Anleger macht, die gegen sie wetten," erklärte Wolfe Research. Tesla und GameStop tauchten jeweils viermal auf den Short-Bildschirmen von Wolfe auf. Das Short-Interesse für Tesla liegt bei 2,3 Prozent des Streubesitzes, während es bei GameStop bei 7,9 Prozent liegt.

Die Tesla-Aktie hat in den letzten 12 Monaten fast 80 Prozent an Wert dazugewonnen, GameStop-Titel mehr als 90 Prozent. Trotz dieser Gewinne verzeichnete Tesla kürzlich Verluste. Nach einem 6,3-prozentigen Rückgang aufgrund von Neuigkeiten von BYD erholte sich die Aktie und konnte die Verluste auf ein Minus von 1,6 Prozent in der vergangenen Woche eingrenzen.

GameStop beendete die vergangene Woche im Plus, mit einem Zuwachs von 9,2 Prozent. Zuvor war berichtet worden, dass das Unternehmen Investitionen in Bitcoin und andere Kryptowährungen prüft.

Weitere Unternehmen auf der Short-Liste sind U.S. Steel mit einem Short-Interesse von 12,8 Prozent, Walgreens Boots Alliance mit 10,3 Prozent und Moderna mit einem Short-Interesse von 12,4 Prozent.

