ANALYSE/Warburg startet Renk mit 'Buy' - Profiteur des Superzyklus Rüstung

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Aktie des Panzergetriebeherstellers Renk ist laut dem Analysehaus Warburg Research eine attraktive Investmentchance, um vom Verteidigungs-Superzyklus zu profitieren. Wegen der sich verändernden geopolitischen Landschaft steige die Nachfrage nach Renk-Produkten enorm, schrieb Analyst Christian Cohrs in seiner am Dienstag Studie. Er startete die Bewertung der im Nebenwerte-Index SDax notierten Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 36 Euro.

Renk habe seine finanziellen Versprechen bisher "vollständig erfüllt" und hege "ehrgeizige Ziele", die mit weiteren Fortschritten das Vertrauen der Anleger in die Wachstumsstory steigern dürften, schrieb Cohrs. Dabei brachte er auch in Erinnerung, dass das Unternehmen in den drei Jahren, in denen es in Private-Equity-Eigentümerschaft gewesen sei, eine Reihe von Veränderungen durchlaufen habe, bevor es Anfang 2024 vom Finanzinvestor Triton an die Börse gebracht wurde.