Fortuna veröffentlicht Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 am 5. März 2025; Telefonkonferenz um 12 Uhr Eastern Time am 6. März 2025

Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanz- und Betriebsergebnisse findet am Donnerstag, 6. März 2025, um 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit statt. Die Telefonkonferenz wird moderiert von Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, Luis D. Ganoza, Chief Financial Officer, Cesar Velasco, Chief Operating Officer - Lateinamerika, und David Whittle, Chief Operating Officer - Westafrika.

Aktionäre, Analysten, Medien und interessierte Investoren sind eingeladen, die Telefonkonferenz live mitzuverfolgen, indem sie sich in den Webcast unter https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1696/52039 einloggen oder sich kurz vor Beginn telefonisch einwählen.

Einzelheiten zur Telefonkonferenz:

Datum : Donnerstag, 6. März 2025

Zeit : 9:00 Uhr pazifische Zeit | 12:00 Uhr östliche Zeit

Einwahlnummer (gebührenfrei) : +1.888.506.0062

Einwahlnummer (international ): +1.973.528.0011

Zugangscode : 830901

Wiederholungsnummer (gebührenfrei): +1.877.481.4010

Wiederholungsnummer (international): +1.919.882.2331

Passcode wiederholen : 52039

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird bis Donnerstag, den 20. März 2025, verfügbar sein. Die Aufzeichnung des Webcasts wird bis Freitag, den 6. März 2026, verfügbar sein. Darüber hinaus wird eine Abschrift der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens archiviert.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit fünf in Betrieb befindlichen Minen in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Diamba Sud Goldprojekt im Senegal, das sich in der Phase der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung befindet. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

IM NAMEN DES VORSTANDES

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Bergbau Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com X | | LinkedIn | YouTube

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Fortuna Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 4,72EUR auf Tradegate (18. Februar 2025, 15:32 Uhr) gehandelt.