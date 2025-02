Commerzbank mietet neuen Wolkenkratzer in Frankfurt

Der Dax -Konzern mietet demnach ab 2028 mehr als 73.000 Quadratmeter auf 52 Etagen. Dort entstehen 3.200 Arbeitsplätze. Der CBT im Frankfurter Finanzviertel wird von der Helaba entwickelt und befindet sich noch im Bau. "Das neue Gebäude wird neben dem Commerzbank-Tower ein wichtiger Anker für die Commerzbank in der Frankfurter Innenstadt werden", sagte Commerzbank-Vorständin Sabine Minarsky.

Der 205 Meter hohe Central Business Tower wird der Helaba zufolge komplett an die Commerzbank vermietet. Ab Ende 2028 sollen die ersten Beschäftigten einziehen.

Nur noch Mieter im Commerzbank-Turm



Die von der italienischen Unicredit umworbene Commerzbank will ihren ikonischen Turm am Kaiserplatz, der mit 259 Metern höchste Wolkenkratzer in Frankfurt, aber nicht verlassen. Er soll mit zusammen mit dem CBT die zentralen Funktions- und Stabsabteilungen der Bank beherbergen, wie das Geldhaus erläuterte.

Derzeit sind die zentralen Funktionen auf mehrere Gebäudekomplexe in Frankfurt und im nahen Eschborn verteilt. Künftig will sich die Commerzbank im Kern auf nur noch zwei große Gebäude konzentrieren. Welche Flächen das Unternehmen aufgeben könnte, wurde zunächst nicht bekannt.

Die Commerzbank hatte ihr Hochhaus am Kaiserplatz, nach eigenen Angaben das zweithöchste in der EU, bereits vor einigen Jahren an die Lebensversicherungssparte des koreanischen Samsung -Konzerns verkauft. Seitdem ist sie dort Mieter./als/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 948 auf Tradegate (18. Februar 2025, 15:40 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +3,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,92 %. Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 23,43 Mrd.. Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -9,04 %/+11,17 % bedeutet.