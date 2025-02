Elegoos erster Core-XY 3D-Drucker für Zuverlässigkeit bei der Kreativität

SHENZHEN, China, 18. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Elegoo, eine sich schnell entwickelnde Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, startet heute offiziell Vorbestellungen für seinen ersten Core-XY 3D-Drucker, der auf höchste Zuverlässigkeit ausgelegt ist, um Kreativität und Produktivität zu steigern. Mit einem Preis von 299,99 USD kombiniert er leistungsstarke Funktionen mit einem erschwinglichen Preis und überwindet so die Barrieren für Hersteller, Heimanwender und Profis in verschiedenen Branchen.

Der Centauri Carbon unterscheidet sich von Elegoos bisherigen Modellen durch sein schlankes, Space-graues Metalldesign und den vollständig geschlossenen, integrierten Druckgussrahmen. Er bietet überlegene Sicherheit, Ästhetik sowie Druckleistung bei hohen Temperaturen. Im Gegensatz zu herkömmlichen kartesischen Druckern, die einen umfangreichen Zusammenbau erfordern, bietet der Centauri Carbon ein „Druck-aus-der-Box"-Erlebnis, das einen nahtlosen und zuverlässigen Betrieb von Anfang an gewährleistet.

Mit einem Bauvolumen von 256 × 256 × 256 mm erreicht der Centauri Carbon Druckgeschwindigkeiten von bis zu 500 mm/s und eine Beschleunigung von 20.000 mm/s². Das 1000-Watt-Wechselstrom-Heizbett (bei 220 V) erreicht schnell die optimale Temperatur und spart dem Benutzer Zeit, da er nicht lange aufs Heizen warten muss. Nach Angaben von Elegoo Lab kann ein individueller Smartphone-Ständer in nur 30 Minuten gedruckt werden.

„Den 3D-Druck gibt es schon seit Jahrzehnten, aber sein Einzug in den Verbraucherbereich hat erst in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen", sagt Chris Hong, Geschäftsführer von Elegoo. „Der Centauri Carbon soll ein Durchbruch sein, der die Hürden für Kreativität senkt und es mehr Menschen ermöglicht, die Möglichkeiten dieser Technologie zu nutzen."

Hochtemperaturdruck für die Stars

Der Centauri Carbon ist ein vielseitiger 3D-Drucker für den Hochleistungsdruck. Er unterstützt eine breite Palette von Filamenten, darunter PLA, PETG, TPU, ABS, ASA sowie kohlefaserverstärkte Materialien und verfügt über eine Düse, die 320 °C erreicht, um dauerhafte Drucke bei hohen Temperaturen zu ermöglichen. Die 60-W-Keramikheizung und die optimierte Schmelzkammer sorgen für schnelle Aufheizzeiten sowie einen präzisen Filamentfluss, während ein robustes Kühlsystem die Druckqualität bei hohen Geschwindigkeiten aufrechterhält. Die doppelseitige magnetische Bauplatte (strukturiertes PEI und PLA-optimiert) sorgt für eine einfache Entnahme und reduziert den Verzug.