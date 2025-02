Bohrungen sollen Kontinuität der Vererzung auf Santa Beatriz bestätigen

Altiplano Metals (TSXV APN / WKN A2JNFG) hält das Tempo hoch! Das Unternehmen verarbeitet auf seiner El Peñón-Anlage in Chile derzeit eingelagertes, mit Kupfer und Gold mineralisiertes Material, das um Material ergänzt wird, das mit Großproben aus der historischen Eisenoxid-, Kupfer- und Goldmine (ISCG) Santa Beatriz gewonnen wurde. Und dort, in nur 13 Kilometer Entfernung zu El Peñón, plant Altiplano nun ein Bohrprogramm, dass die Entnahme von vererztem Material aus Santa Beatriz auch in Zukunft und potenziell in größerem Umfang ermöglichen soll.



Santa Beatiz; Quelle: Altiplano Metals

Altiplano Metals geht dabei von mindestens vier Bohrlöchern aus, die im Schnitt jeweils 125 Meter tief sein sollen und auf die wichtigste Ader in der Santa Beatriz-Mine abzielen. Ziel des Unternehmens ist es damit, vor allem die Kontinuität der Ader unterhalb der tiefsten, in der Vergangenheit für den Abbau genutzten Ebene zu bestätigen (Ebene 416).

Darüber hinaus, so Altiplano weiter, sollen Kontinuität und die Beständigkeit der Metallgehalte in der Mineralisierung 25 bis 40 Meter unterhalb von Ebene 416 untersucht werden. Dort hatten untertage entnommene Schlitzproben positive Ergebnisse erbracht, unter anderem 2,45 Meter mit 3,65 % Kupfer; 0,29 g/t Gold und 26,97 % Eisen, einschließlich einer 1,08 Meter langen Probe mit 8,08 % Kupfer, 0,63 g/t Gold und 39,49 % Eisen!

Ergebnisse ermöglichen Bewertung potenzieller Untertageentwicklung

Das Unternehmen wird die Ergebnisse der geplanten Bohrungen zusammen mit den Daten aus dem fortlaufenden Großprobenprogramm nutzen, um die Bewertung der möglichen Errichtung eines Zugangs durchzuführen, der mindestens drei tiefere Abbausohlen in Santa Beatriz erreichen soll. Damit, so Altiplano Metals könnte potenziell die Produktion von mit Kupfer, Gold und Eisen mineralisiertem Material ausgeweitet und so mehr Material für die Verarbeitung in der El Peñón-Anlage zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus hat Altiplano bereits weitere, noch nicht untersichte IOCG-Adern auf dem Gelände der Santa Beatriz-Konzession im Blick, die zukünftige Bohrziele darstellen könnten. Kein Wunder, liegt die Mine doch im Distrikt Tambillos, einer bekannten Bergbauregion im kupferreichen IOCG-Gürtel Chiles.

Die geplanten Bohrungen, mit denen Altiplano die Kontinuität der Mineralisierung im Streichen und neigungsabwärts bestätigen will, sind ein wichtiger, technischer Schritt auf Santa Beatriz, um fortlaufende Untertageentwicklungen zu unterstützen. Das Unternehmen kann zudem die Bohrungen effizient und kostengünstig mit dem eigenen Bohrgerät durchführen.

