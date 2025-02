Börsenstart USA - 18.02. - Dow Jones schwach -0,61 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 44.421,52 PKT und fällt um -0,61 %.

Top-Werte: Nike (B) +2,75 %, NVIDIA +1,76 %, 3M +1,36 %, IBM +1,23 %, Boeing +1,01 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -2,36 %, Merck & Co -2,00 %, McDonald's -1,88 %, Walmart -1,30 %, The Home Depot -1,28 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 22.133,03 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: Micron Technology +5,88 %, Palantir +4,43 %, Palo Alto Networks +3,96 %, NXP Semiconductors +3,54 %, GLOBALFOUNDRIES +3,07 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -3,54 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -3,00 %, Autodesk -2,45 %, The Trade Desk Registered (A) -2,00 %, T-Mobile US -1,94 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:53) bei 6.120,57 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: Walgreens Boots Alliance +13,23 %, Super Micro Computer +9,58 %, Smurfit Westrock Public Limited Company +7,14 %, Moderna +6,42 %, Micron Technology +5,88 %

Flop-Werte: Conagra Brands -6,41 %, Medtronic -6,28 %, Constellation Brands (A) -5,49 %, General Mills -4,52 %, United Rentals -4,23 %