RSD DÉMARRE EN MACÉDOINE DU NORD (FOTO)

Strasbourg (ots) - Cette année, environ 35 000 clients du groupe RSD, auquel

appartient également FVF First Voyages France, visiteront la Macédoine du Nord.

Cette magnifique destination de vacances deviendra ainsi une précieuse

composante de l'offre de voyages RSD. Pour souligner l'importance de cette

coopération, le Premier ministre de Macédoine du Nord, Hristijan Mickoski, a

récemment reçu le propriétaire de Funk-Holding, Christian Funk.



Le directeur général de RSD Deutschland / Allemagne, Horst Zsifkovits, a déjà

visité les Balkans et la Macédoine du Nord lui-même : "Ici, les visiteurs

trouveront une région qui n'est pas encore saturée de tourisme, avec des gens

très sympathiques. J'ai surtout trouvé les magnifiques églises orthodoxes avec

leurs icônes impressionnantes et Ohrid particulièrement intéressantes." Le

programme hautement intéressant est déjà très bien accepté.







Mickoski s'est montré également ravi et optimiste en vue de la coopération

renforcée avec le groupe RSD l'année prochaine. "La Macédoine du Nord a de

nombreux sites touristiques dont elle peut être fière", a déclaré Mickoski.



Le Premier a souligné qu'à partir de février 2025, un avion transportant des

invités du groupe RSD d'Allemagne, de France et de Grande-Bretagne atterrirait

tous les jours dans son pays. Les seuls chiffres de nuitées ainsi atteints,

selon Mickoski, représentaient une part allant jusqu'à 15 pour cent du volume

actuellement enregistré de nuitées étrangères. Christian Funk a remercié le pays

pour les nouvelles opportunités de coopération offertes. Il a ajouté que les

invités du groupe RSD voyagent en dehors des périodes de haute saison en

Macédoine du Nord, lors de voyages d'étude à caractère culturel.



Et ce sont - comme toujours chez RSD - des expériences de vacances très

spéciales : avec un guide touristique professionnel, une excellente prise en

charge globale et beaucoup de respect pour la diversité culturelle et les

particularités du pays visité.



Contact:



Téléphone: +33 368 780 039

e-mail: mailto:info@first-voyages.fr







