RSD startet enge Kooperation mit Nord-Mazedonien und trifft Premierminister Mickoski (FOTO)

München (ots) - Dieses Jahr werden rund 35.000 RSD-Gäste Nord-Mazedonien

besuchen. Dieses wunderschöne Urlaubsziel wird damit zu einem wertvollen

Baustein im RSD-Reise-Sortiment. Um die Bedeutung dieser Kooperation zu

unterstreichen, empfing jetzt Nord-Mazedoniens Premierminister Hristijan

Mickoski den Inhaber der Funk-Holding, Christian Funk.



RSD-Geschäftsführer Horst Zsifkovits hat den Balkan und Nord-Mazedonien schon

selbst bereist: "Hier finden Besucher eine touristisch noch nicht überlaufende

Gegend mit sehr freundlichen Menschen. Vor allem die tollen orthodoxen Kirchen

mit ihren beeindruckenden Ikonen und Ohrid habe ich als besonders spannend

empfunden." Das hochinteressante Programm werde bereits sehr gut angenommen.





Beim Besuch seines wichtigen deutschen Touristik-Partners zeigte sichPremierminister Mickoski denn auch erfreut und optimistisch mit Blick auf dieverstärkte Zusammenarbeit mit RSD im kommenden Jahr. "Nord-Mazedonien hat vieleSehenswürdigkeiten, auf die es stolz sein kann", so Mickoski.Der Premier wies darauf hin, dass von Februar 2025 an täglich ein Flugzeug mitRSD-Gästen aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien sein Land anfliegenwerde. Die alleine damit erreichten Übernachtungszahlen, so Mickoski, machteneinen Anteil von bis 15 Prozent des derzeit registrierten ausländischenAufkommens an Übernachtungen aus. Christian Funk dankte dem Land für diegebotenen neuen Chancen der Zusammenarbeit. Er fügte hinzu, dass RSD-Gästeaußerhalb der Hochsaisonzeiten in Nord-Mazedonien unterwegs sind, und zwar aufkulturell geprägten Studienreisen.Und das sind - wie immer bei RSD - ganz besondere Urlaubserlebnisse: mitprofessioneller deutschsprachiger Reisleitung, bester Rundum-Betreuung und mitviel Respekt für die kulturelle Vielfalt und die Eigenarten des besuchtenLandes.Pressekontakt:Tel: 0049 89 211 290 11Email: mailto:info@rsd-reisen.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/138783/5973741OTS: RSD Reise Service Deutschland GmbH