Nike: Mit Kim Kardashian im Team drückt der Schuh nicht mehr so dolle!

"Wir werden in unsere Spielfelder investieren, denn dort treiben wir unsere Produktinnovation, unsere Neuheit, unsere Unterscheidungskraft voran, und wir werden auch in die Marke investieren", sagte Nike Vorstandsvorsitzender Elliott Hill Mitte Dezember 24 während der Telefonkonferenz des Sportriesen zu den Ergebnissen des zweiten Geschäftsquartals.

Aufgepasst Adidas, Lululemon und Under Armor!

NikeSKIMS bringt eine speziell für Frauen entwickelte Kollektion an Trainingsbekleidung, Schuhen und Accessoires auf den Markt. Der Launch erfolgt im Frühjahr in den USA, sowohl in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften als auch online auf der Nike-Website. Eine weltweite Expansion ist für 2026 geplant und wird auch Großhandelspartner einbeziehen.

Indem Nike die wachsende Beliebtheit von SKIMS nutzt, will das Unternehmen frischen Wind in die eigene Marke bringen und sich im boomenden Athleisure-Markt stärker positionieren. Das Ziel: Konkurrenten wie Lululemon, Vuori, Under Armour und adidas Marktanteile abzujagen und zugleich dem Innovationsstau bei Nike entgegenzuwirken.

Anleger feiern den Schachzug von Nike

Nach Bekanntgabe der neuen Kooperation legte die Aktie über vier Prozent zu. Mit Kim Kardashian hat sich Nike einen hellen Sterm im Social-Media-Universum an seine Seite geholt. Durch die Reality-Show "The Kardashians", die einen exklusiven Einblick in das Leben der berühmtesten Reality-Familie der Welt gibt, ist Kim Kardashian zu einer festen Größe bei Instagram & Co. geworden. Zudem ist Nike selbst die beliebteste Marke auf Instagram. Zusammen kommen die beiden neuen Partner jetzt auf fast 700.000 Millionen Follower.

Mein Tipp: Der neue Deal zwischen Nike und Kim Kardashian zeigt, dass Nike auf dem richtigen Weg ist. Bis die Kooperation richtig Früchte trägt und sich in den Zahlen bemerkbar macht, dürfte es aber sicherlich noch ein, zwei Quartale dauern. Doch wie heißt es so schön: Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Die neue Kooperation mit SKIMS macht sich schon jetzt im Kurs bemerkbar. Er springt über den Widerstand bei rund 75 US-Dollar und ebenfalls über die 50-Tage-Linie. Damit sind die Kurzfristigen Aussichten mehr als positiv. Kommen in den nächsten Monaten noch weitere Kollektionen mit Stars dazu, dann dürfte die Nike-Aktie endgültig wieder Fahrt aufnehmen. Ein Fu in der Tür bei der Nike-Aktie ist daher eine gute Idee.

