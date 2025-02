International anerkannter Pflanzenwissenschaftler zum nächsten Präsidenten des Danforth Plant Science Center ernannt

Seit 2017 ist Oldroyd Russell R. Geiger Professor of Crop Science und Direktor des Crop Science Centre an der Universität Cambridge. Er gehört zu den 1 % der weltweit am häufigsten zitierten Pflanzenwissenschaftler und ist einer von nur wenigen hundert Wissenschaftlern weltweit, die zu Mitgliedern der Royal Society im Vereinigten Königreich und der National Academy of Sciences in den USA gewählt wurden, den beiden führenden wissenschaftlichen Organisationen in der englischsprachigen Welt.

Er leitet auch das von Gates Ag One finanzierte Projekt „Enabling Nutrient Symbioses in Agriculture (ENSA)", das darauf abzielt, die Ernteerträge in Afrika durch eine verbesserte Nährstoffaufnahme nachhaltig zu steigern. Die World Food Prize Foundation hat ihn kürzlich in die Liste der Top Agri-Food Pioneers 2024 aufgenommen.

„Die Pflanzenwissenschaft ist für die Bewältigung der globalen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, von entscheidender Bedeutung", sagte Oldroyd. „Ich fühle mich geehrt, diese renommierte Institution zu leiten, während wir weiterhin durch neue Entdeckungen und Technologien Wirkung erzielen und die nachhaltige Produktion von Nahrungsmitteln und Brennstoffen sicherstellen."

Geboren und aufgewachsen im Vereinigten Königreich, erwarb Oldroyd seinen Bachelor-Abschluss in Biologie an der University of East Anglia und promovierte an der University of California, Berkeley. Er begann seine Arbeit über nützliche mikrobielle Interaktionen als Howard Hughes Medical Institute Postdoctoral Fellow an der Stanford University. Seit 2002 arbeitet er als unabhängiger Forscher am John Innes Centre in Großbritannien. Im Jahr 2017 wechselte er an die Universität von Cambridge, wo er Professor für Pflanzenwissenschaften ist. Oldroyd hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und ist Mitglied der European Molecular Biology Organization (EMBO).

Oldroyd tritt die Nachfolge von James C. Carrington, PhD, President und CEO des Danforth Center an, der das Zentrum seit 2011 geleitet hat.

INFORMATIONEN ZUM DONALD DANFORTH PLANT SCIENCE CENTER

Das 1998 gegründete Danforth Plant Science Center ist ein gemeinnütziges Forschungsinstitut, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensbedingungen der Menschen durch Pflanzenwissenschaften zu verbessern. Forschung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit zielen darauf ab, an der Schnittstelle zwischen Lebensmittelsicherheit und Umwelt zu wirken und die Region St. Louis als weltweites Zentrum für Pflanzenwissenschaften zu positionieren.

