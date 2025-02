Bundesinnung der Hörakustiker mit neuem Spitzengremium

Mainz (ots) - Mit der heutigen Wahl in Nürnberg steht das Ergebnis der

Mit der letzten Delegiertenwahl in Nürnberg am 18. Februar 2025 stehen nun alle15 Delegierte fest. In die Delegiertenversammlung der biha wurden gewählt:Für die Bundesländergruppe "NORD" Robin Hartmeyer, Bärbel Peters und HaraldSchramm.Für die Bundesländergruppe "SÜD" Ralf Klopp, Marc Osswald, Eberhard Schmidt,Martin Schulz und Maximilian Schwab.Für die Bundesländergruppe "WEST" Marianne Frickel, Georg Jaspert, Ines Jonen,Carola Klarmann und Boris Ricking.Für die Bundesländergruppe "OST" Beate Gromke und Christian Willam.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indiziertenSchwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigstengesundheitlichen Problemen. Mit 7.500 Hörakustiker-Betrieben und ca. 19.500Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen inDeutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. DieBundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen derHörakustiker in Deutschland.