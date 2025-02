INTERNORGA-Umfrage zeigt neuen Optimismus (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Grund zur Hoffnung trotz Herausforderungen: Die Ergebnisse derINTERNORGA Online-Umfrage zeigen, dass viele Unternehmen aus der Gastronomie,Hotellerie, Bäckereien und Konditoreien wieder positiver in die Zukunft blicken.Welche weiteren Themen und Trends die Unternehmen 2025 noch begleiten und wiediese umgesetzt werden können, veranschaulicht die Trendanalyse INTERNORGAFoodZoom 2025. Besuchende können die zukunftsweisenden Trends vom 14. bis 18.März live in den Hamburger Messehallen erleben - und dabei gleichzeitigwertvolle Kontakte knüpfen.Der Außer-Haus-Markt - Gastronomie, Hotellerie, Bäckereien und Konditoreien -befindet sich mitten in einem Wandel. Einen Einblick in die aktuelleStimmungslage liefert die Online-Umfrage der INTERNORGA, die Anfang Januardurchgeführt wurde. Für viele Unternehmen waren die vergangenen Jahre vonHerausforderungen gezeichnet. Ein zentrales Thema der Umfrage ist daher dieKostenentwicklung: 64 Prozent der Befragten sehen steigende Kosten als größteBelastung, gefolgt vom Personalmangel (48 Prozent). Trotz der herausforderndenRahmenbedingungen, die 59 Prozent der Befragten auch für 2025 erwarten, blicktein Großteil zuversichtlich auf die eigene Geschäftsentwicklung: 63 Prozentschätzen ihre persönliche Situation und die Entwicklung ihrer Geschäfte im Jahr2025 positiv ein . "Wir sehen einen aufkommenden Optimismus für das Jahr 2025.Diesen möchten wir mit der INTERNORGA stärken und die Unternehmen aus derBranche ermutigen, Chancen zu nutzen und den Wandel aktiv mitzugestalten. AlsPartner der Branche ist es unser Ziel, mit einer Messe voller Innovationen undspannender Formate zu inspirieren, Akteure zu vernetzen und auch inherausfordernden Zeiten Mut zu machen", so Matthias Balz , Director INTERNORGA.Gesamtgesellschaftliche Themen beeinflussen auch die Top 3 Trends undEntwicklungen im Außer-Haus-Markt: Etwa jede dritte befragte Person (30 Prozent)gibt an, dass Nachhaltigkeit und Energieeffizienz an erster Stelle stehen.Künstliche Intelligenz und Digitalisierung gewinnen zunehmend an Bedeutung undwerden von 28 Prozent der Befragten als relevant eingeschätzt, ein emotionalesGast-Erlebnis von 19 Prozent. Die INTERNORGA wird von den Befragten alsbedeutender Impulsgeber für die Branche wahrgenommen . 70 Prozent derTeilnehmenden erwarten von der Messe neue Trends, Produkte und Technologien,während 58 Prozent auf praktische Lösungen für aktuelle Herausforderungenhoffen.Die Ergebnisse der Online-Umfrage spiegeln sich auch in der Trendanalyse von derINTERNORGA in Zusammenarbeit mit der international anerkannten TrendforscherinKarin Tischer von food&more (Kaarst) wieder. Der FoodZoom 2025 bietetwertvolle