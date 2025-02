So wird jeder zum Top-Trader (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Verl (ots) - Die meisten Trader scheitern nicht, weil sie Pech haben - sondernweil sie die falschen Werkzeuge nutzen. Unterstützung erhalten sie von MarioLüddemann, einem der führenden Trader Deutschlands. In seinenTrainingsprogrammen vermittelt er angehenden Börsianern, wie sie mit minimalemZeitaufwand erfolgreich an der Börse handeln können. Wie das gelingt, erfahrenSie hier.Die Börse verspricht Reichtum und finanzielle Freiheit - doch für die meistenbleibt das eine Illusion. Insgesamt scheitern laut aktuellen Statistiken 90Prozent der Trader, während eine weitere Statistik besagt, dass 90 Prozent derTrader kein Trading-Journal führen. Zufall? Wohl kaum. In seinen Vorträgenstellt Trading-Experte Mario Lüddemann regelmäßig zwei Fragen: "Wer isterfolgreicher Trader?" - etwa 10 bis 25 Prozent heben die Hand und "Wer nutztein Trading-Journal?" - nur noch 10 bis 20 Prozent melden sich. Die Schnittmengezeigt, dass über 80 Prozent der profitablen Trader ihre Trades systematischdokumentieren. Sie wissen, dass ohne ein Trading-Journal der Kompass fehlt, umFehler zu erkennen und sich stetig zu verbessern. Schließlich gilt: "Wer seineTrades nicht analysiert, wird immer wieder in dieselben Fallen tappen", warntTrading- & Investment-Experte Mario Lüddemann. "Das geht in den meisten Fällenso lange weiter, bis das Konto letztendlich komplett leer ist.""Wer an der Börse langfristig bestehen will, braucht mehr als nur Glück oder eingutes Bauchgefühl - er braucht Strategie, Struktur und ein Trading-Journal",erklärt Mario Lüddemann. Seit über 25 Jahren ist der Experte hauptberuflich alsTrader tätig und hat in dieser Zeit mehr als 65.000 Transaktionen durchgeführt.Zweifacher "Trader des Jahres" (2020 und 2021), renommierter Fachredner undgefragter Experte - Mario Lüddemann ist nicht nur selbst erfolgreich, sondernauch einer der führenden Mentoren für angehende und fortgeschrittene Trader. Mitder Lüddemann Investments GmbH möchte er Menschen von der Abhängigkeit vonBanken und Versicherungen befreien. Seine Trainings und Coachings vermittelnnicht nur theoretisches Wissen, sondern praxisnahe Methoden, mit denen jedersein Vermögen systematisch und nachhaltig aufbauen kann. Doch sein eigentlichesZiel reicht weiter: Er will die Finanzbildung in Deutschland revolutionieren -damit Trading und Investieren nicht mehr nur einer kleinen Elite vorbehaltenbleibt, sondern für alle zugänglich wird, die bereit sind, sich das nötigeWissen anzueignen. Wie jeder zum Top-Trader werden kann, verrät Mario Lüddemann