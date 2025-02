Kiyosaki: Crash, Depression & Krieg – "Hört auf zu träumen. Bereitet euch vor!"

Was ist passiert? Kiyosaki äußerte vergangene Woche auf X seine Bedenken über die wirtschaftliche Zukunft. Er prognostiziert eine zunehmende Zahl an Entlassungen und behauptet, dass US-Präsident Donald Trump 65.000 Arbeitsplätze abbauen werde. "Entlassungen werden beschleunigt. Trump will 65.000 Arbeitsplätze abbauen. Selbst Ölfirmen entlassen Tausende von Arbeitnehmern, weil die Wirtschaft schrumpft. Autohersteller wie Nissan und Volkswagen entlassen Tausende von Arbeitnehmern."

Kiyosaki betonte, dass es "keine sanfte Landung geben wird" und riet seinen Followern, sich vorzubereiten. "Hört auf zu träumen. Bereitet euch vor ..." schrieb er weiter.