Impact AM: II-AM GreenStars Marktkommentar Januar 2025

Januar 2025 -

Marktupdate

Globale Aktien setzten ihren Anstieg im Januar nahtlos fort, unbe­ irrt von diversen Querschlägen. Mit OeepSeek wurde in China eine neue KI-Piattform bekanntgegeben, welche als kostengünstige Alternative die US-Vormachtstellung durcheinanderwirbelte. Mit Donald Trump zog ein neuer US-Präsident in das Weiße Haus ein und sorgte direkt mit einigen konfrontativen Maßnahmen für Schlagzeilen. Die amerikanische Zentralbank ruderte nach wieder­ holt guten Wirtschaftsdaten zurück und setzte weitere Zinssenkun­ gen vorerst aus. Genügend Grund zur Sorge, der Markt suchte sich "einfach" eine neue Führungsriege und beendete den Monat auf einem neuen Allzeithoch.

Die Marktkonzentration ist nun seit einiger Zeit ein Thema, der vergangene Monat könnte ein Vorgeschmack auf die Zukunft sein. Die großen US-Technologiekonzerne konnten zwar als Gruppe zule­ gen, die Musik spielte aber woanders. Europäische Aktien ignorier­ ten potenzielle neue Handelsbarrieren, die Gesundheitsaktien er­ holten sich mit einigen anderen defensiven Titeln deutlich, die zyklischen Sektoren Finanzen und Industrie knüpften an die Rallye des vergangenen Quartals an, aber auch technologielastige Titel aus den Segmenten Medien und Internet wurden nach oben gezo­ gen. ln Summe also ein buntes Potpourri aus defensiven und zykli­ schen Segmenten, aus Quality und Value, aus Marktführern und Nachzüglern, aus Europa und den USA. Diversifikation und "Stock Picking" zahlt sich wieder aus.



(...)