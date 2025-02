Reise + Camping 2025 verbreitet Ferienstimmung in der Messe Essen (FOTO)

Essen (ots) - Ob Campingurlaub, Fernreise oder Outdoor-Abenteuer - die Reise +

Camping in der Messe Essen ist vom 19. bis 23. Februar 2025 der Treffpunkt für

alle, die gerne unterwegs sind. Mit rund 750 Ausstellern und Destinationen

bietet die größte Urlaubsmesse Nordrhein-Westfalens in Kombination mit der

Fahrrad Essen (ab dem 20. Februar) ein breites Spektrum an Inspirationen,

neuester Campingtechnik und attraktiven Marken. Besucher können sich neben

touristischen Zielen auf ein umfassendes Angebot an Fahrzeugen und Zubehör für

das mobile Reisen freuen.



Ein besonderes Highlight der diesjährigen Veranstaltung ist der Auftritt des

Partnerlands Kroatien in Halle 8. Die Nation an der Adria zählt seit Jahren zu

den beliebtesten Reisezielen Europas und besticht durch ihre Vielseitigkeit -

von den traumhaften Stränden der dalmatinischen Küste über beeindruckende

Nationalparks bis hin zu historischen Städten wie Dubrovnik und Split. Besonders

für Campingfreunde ist Kroatien ein Paradies, denn das Land verfügt über eine

ausgezeichnete Infrastruktur mit modernen Campingplätzen direkt am Meer.









Neben Kroatien liegt ein weiterer Fokus der Messe auf Skandinavien. In der

SkandinavienWelt in Halle 8 stellen Reiseveranstalter und Outdoor-Anbieter aus

Dänemark, Island, Schweden, Norwegen und Finnland ihre Highlights vor. Ob

Kanufahren in Schweden oder Wandern in Norwegen - hier gibt es neben einer Bühne

mit vielfältigem Vortragsprogramm unzählige Ideen für Reisen in den hohen

Norden.



In den Hallen 2, 3, 6 und 7 dreht sich alles um Fahrzeuge, Fahrzeugtechnik

Mobilheime, Zelte und Campingzubehör. Hersteller und Händler präsentieren

beispielsweise Marken wie Hymer, Knaus Tabbert, Dethleffs und Bürstner und

zeigen ihre neuesten Modelle - von kompakten Campervans für spontane Roadtrips

bis hin zu luxuriösen Reisemobilen mit modernster Technik. Außerdem ist die

Vanlife-Lounge in Halle 7 der ideale Treffpunkt für alle, die ihr Wohnmobil oder

ihren Camper individuell gestalten möchten. Hier präsentieren erfahrene Ausbauer

und DIY-Enthusiasten Konzepte für maßgeschneiderte Fahrzeuge.



Erlebnis Kreuzfahrten: Die schönsten Routen und modernste Schiffe



In der Galeria und den Hallen 7 und 8 erwarten die Besucher Campingtourismus

sowie nationale und internationale Reiseziele, die von Individualreisen bis zu

geführten Wohnmobil-Touren reichen. Speziell für Kreuzfahrtfans bietet die Messe

umfassende Informationen zu Hochsee- und Flusskreuzfahrten. Auf einer Showbühne

in Halle 7 präsentieren Reiseanbieter Touren durch das Mittelmeer, Asien oder

die Karibik. Zudem bietet das Urlaubskino in Halle 8 spannende Einblicke in

internationale Spezialreisen von Korsika bis Südafrika.



Nordrhein-Westfalens größte Urlaubsmesse ist nicht nur für erwachsene Reisefans

ein Erlebnis, sondern auch für Familien. Der Tierpark Bochum bietet in Halle 7

ein interaktives Programm, bei dem Kinder die Welt der Tiere spielerisch

entdecken können. Außerdem wartet ein Messekindergarten sowie ein großer

Hüpfburgbereich mit spannenden Attraktionen auf die kleinen Besucher.



Parallel zur Reise + Camping zeigt die Fahrrad Essen vom 20. bis 23. Februar

2025 neue Fahrräder, Zubehör und radtouristische Angebote. Besucher dürfen sich

unter anderem auf ein breites Angebot an E-Bikes und Lastenrädern freuen, die

auf verschiedenen Testparcours ausprobiert werden können. Tickets für beide

Veranstaltungen sind ab sofort online zum Vorteilspreis erhältlich. Eine

Tageskarte kostet online zwölf Euro, während an der Tageskasse 15 Euro zu zahlen

sind. Jugendliche, Schüler, Studierende und Rentner zahlen ermäßigt zehn Euro

online (13 Euro an der Tageskasse).



Tickets und weitere Informationen unter http://www.reise-camping.de .



Pressekontakt:



Joel Klaas

Pressereferent

E-Mail: mailto:presse@messe-essen.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50637/5973849

OTS: Messe Essen GmbH





