Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0459 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch etwas mehr gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0447 (Montag: 1,0473) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9572 (0,9548) Euro.

Der Devisenmarkt wird derzeit auch durch die Geopolitik bewegt. So fanden in Saudi-Arabien Gespräche zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und seinem US-Kollegen Marco Rubio über den Ukraine-Krieg statt. "Hochrangige Teams" würden ihre Arbeit aufnehmen, um den Konflikt "auf eine Weise zu beenden, die dauerhaft, nachhaltig und für alle Seiten akzeptabel" sei, hieß es einer Erklärung der USA. Es war zunächst aber - anders als in russischen Äußerungen - nicht von einem Gipfeltreffen Trumps mit Kremlchef Wladimir Putin die Rede.